快訊

重量級配息來了！0050、0056兩檔18日除息 單期殖利率出爐

被控性騷！陳建州遭爆1動作反擊 大牙：我會勇敢面對這一切

東京新橋大樓起火！碎玻璃四散、傳出爆炸聲 釀4人受傷

男排／亞運前哨戰 挑戰盃周六台北開戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰者盃記者會本周六點燃戰火，今天舉行賽前記者會。記者許正宏／攝影
2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰者盃記者會本周六點燃戰火，今天舉行賽前記者會。記者許正宏／攝影

新冠肺炎疫情後，台灣終於迎接國際排球賽事，2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃本周六點燃戰火，連同地主在內共有16個國家參賽，中華隊將力拚留下金盃，同時爭取國際排球總會（FIVB）積分及2024年國家聯賽（VNL）參賽資格。

中華排協秘書長章金榮表示，原本共有17支隊伍與會，但烏茲別克臨時無法前來，直到今天早上才調整完練習和比賽時間，已經獲得亞洲排球聯合會（AVC）同意，周六開戰的賽事將一路進行到15日，門票已可在拓元售票系統預購。

亞洲男子排球挑戰盃原本2年舉辦一次，今年起改成每年舉辦，參賽隊伍包括地主中華隊、澳洲、南韓、哈薩克、印度、巴林、沙烏地阿拉伯、香港、蒙古、菲律賓、澳門、巴基斯坦、越南、斯里蘭卡、印尼和泰國，預賽共分成6組，各組前2名進入前12名，接著用抽籤方式決定12強交叉對決組合，勝隊晉6強、敗隊爭第7名。

今年賽事將在天母北市大體育館和台北體育館兩地開打，中華隊假想敵包括南韓、哈薩克、巴林、巴基斯坦等，預賽就要和哈薩克正面對決，本周六下午5點半在北市大體育館迎敵，今天代表出席記者會的隊長鄧儒謙已宣告「捍衛主場」決心。

「很難得在主場打國際賽，想把冠軍留下來。」戴儒謙也提到，後續還有包括成都世大運、8月底的亞錦賽和杭州亞運等，挑戰盃是為接續國際賽磨練經驗的很好舞台。

中華隊由總教練莫羅領軍，成員包括2009年就進入國家隊的戴儒謙，搭配旅日主攻手陳建禎和張育陞，將赴南韓的中間手蔡沛彰、台電主力林宜暉，再加上最佳自由防守球員李佳軒等好手。

2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰者盃記者會本周六點燃戰火，今天舉行賽前記者會。記者許正宏／攝影
2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰者盃記者會本周六點燃戰火，今天舉行賽前記者會。記者許正宏／攝影
中華隊代表戴儒謙（左一）、陳建禎（左二）、蔡沛彰（右二）和總教練莫羅出席記者會。記者許正宏／攝影
中華隊代表戴儒謙（左一）、陳建禎（左二）、蔡沛彰（右二）和總教練莫羅出席記者會。記者許正宏／攝影

排球 中華隊 亞運

延伸閱讀

圖輯／亞運前哨戰 亞洲男排挑戰盃即將登場 中華隊盼留下金盃

中國在巴基斯坦蓋核電廠 日經：作為核能出口跳板

柔道／媽媽首次到場力挺 呂欣芮國際賽處女秀奪銀

籃球／中華隊Be Heroes經典賽亮相 劉錚讚隊友能力佳

相關新聞

男排／學長鄭儒謙溫情攻勢 喚回陳建禎重返國家隊

2018年雅加達亞運前，我國排球好手「歐告」陳建禎曾預告是個人國際賽「最後一舞」，但今年回心轉意再加入中華男排培訓隊，他...

男排／亞運前哨戰 挑戰盃周六台北開戰

新冠肺炎疫情後，台灣終於迎接國際排球賽事，2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃本周六點燃戰火，連同地主在內共有16個國家...

SUP立式划槳、獨木舟、溯溪都行！夏日青春動滋券方案引熱烈迴響！「這樣使用」最受學生歡迎

為持續支持臺灣運動產業發展及培養青年族群運動及觀賞賽事之習慣，教育部體育署6月起推出「青春動滋券」政策，規劃每年常態性發放16至22歲的民眾，每人500元青春動滋券，目前估計約165萬人受惠。

小馬青少棒／日本輸不起？桃園隊亞太冠軍被取消 桃市棒委會抗議不容汙衊

2023年美國小馬聯盟小馬PONY級亞太區青少棒錦標賽剛在日本比賽結束，桃園市隊代表台灣在6月30日以7比1擊敗日本隊奪...

自行車／我有一個夢—西進武嶺

武嶺是公路之巔，標高3275公尺，公路車騎久了，就會想要挑戰西進武嶺、東進武嶺和北進武嶺。

柔道／媽媽首次到場力挺 呂欣芮國際賽處女秀奪銀

柔道女將呂欣芮從最初練習柔道家人反對到獲得支持，今天亞洲柔道公開賽台北站女子78公斤以上級國際賽首秀就闖進決賽、拿下銀牌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦