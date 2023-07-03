男排／亞運前哨戰 挑戰盃周六台北開戰

新冠肺炎疫情後，台灣終於迎接國際排球賽事，2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃本周六點燃戰火，連同地主在內共有16個國家參賽，中華隊將力拚留下金盃，同時爭取國際排球總會（FIVB）積分及2024年國家聯賽（VNL）參賽資格。

中華排協秘書長章金榮表示，原本共有17支隊伍與會，但烏茲別克臨時無法前來，直到今天早上才調整完練習和比賽時間，已經獲得亞洲排球聯合會（AVC）同意，周六開戰的賽事將一路進行到15日，門票已可在拓元售票系統預購。

亞洲男子排球挑戰盃原本2年舉辦一次，今年起改成每年舉辦，參賽隊伍包括地主中華隊、澳洲、南韓、哈薩克、印度、巴林、沙烏地阿拉伯、香港、蒙古、菲律賓、澳門、巴基斯坦、越南、斯里蘭卡、印尼和泰國，預賽共分成6組，各組前2名進入前12名，接著用抽籤方式決定12強交叉對決組合，勝隊晉6強、敗隊爭第7名。

今年賽事將在天母北市大體育館和台北體育館兩地開打，中華隊假想敵包括南韓、哈薩克、巴林、巴基斯坦等，預賽就要和哈薩克正面對決，本周六下午5點半在北市大體育館迎敵，今天代表出席記者會的隊長鄧儒謙已宣告「捍衛主場」決心。

「很難得在主場打國際賽，想把冠軍留下來。」戴儒謙也提到，後續還有包括成都世大運、8月底的亞錦賽和杭州亞運等，挑戰盃是為接續國際賽磨練經驗的很好舞台。