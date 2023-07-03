小馬青少棒／日本輸不起？桃園隊亞太冠軍被取消 桃市棒委會抗議不容汙衊

2023年美國小馬聯盟小馬PONY級亞太區青少棒錦標賽剛在日本比賽結束，桃園市隊代表台灣在6月30日以7比1擊敗日本隊奪冠，竟遭日本小馬聯盟判定球棒不符規定取消資格，桃園市棒球委員會主委楊家俍與教練、球員家長今天上午召開記者會說明和抗議，堅決捍衛教練團與球員們清白，強調努力奮戰成果不能被日本小馬聯盟汙衊。

「日本輸不起」？楊家俍說，6月30日下午與日本加賽打冠軍戰，第2局台灣隊5比0，日本主審會同三位裁判進台灣隊休息室檢查，隨後主審OK「比出大拇指說沒有問題」，比賽繼續，台灣隊繼續使用大會驗證合格球棒比賽，到第6局台灣隊7比1，日本再次抗議，由日本小馬聯盟主席那須勇元帶著主審到台灣隊休息室檢查，日本隊教練宣稱球棒不合格，「沒有再用儀器檢驗，只用眼睛看、耳朵聽就說球棒不合格」，不懂判斷標準在哪裡，完全不合理，對此，「我們已向美國小馬聯盟總部申訴」。

對此，桃園市政府表示，桃園隊使用球棒比賽開打前已經大會檢查認證合格，最終7：1獲勝奪冠，日本以球棒違規逕自取消資格，因屬國際賽事，市府與體育署共同透過中華民國棒球協會國際組向美國小馬聯盟總會提出申訴，繼續協助球隊爭取權益，桃園代表隊努力奮戰付出辛苦不應隨意被抹滅。

楊家俍指出，球隊帶了15支球棒參賽，6月25日大會帶著儀器檢驗球棒，最後只有4支檢驗合格貼上標籤，之後全程7場比賽，包含對日本3場比賽，都只使用這4支球棒打比賽，關鍵與日本隊鏖戰3場，第1場6月29日台灣隊5比3贏了、日本沒抗議，第2場6月30日上午台灣隊1比5輸球，日本沒有抗議球棒問題，下午加賽台灣隊領先，日本先後兩次抗議、也沒要求停賽，最後7比1輸球，才在賽後宣布以球棒問題取消冠軍資。

日本必須講清楚、說明白判斷球棒合不合格標準在那裡，台灣隊已向美國小馬聯盟總部申訴，美國小馬聯盟也以信件給台灣相關單位和日本小馬聯盟依規章行事，楊說，美國小馬聯盟認為如果沒有當場沒收比賽，並沒有事後沒收比賽規章，日本小馬聯盟處理不符大會規章。