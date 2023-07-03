自行車／我有一個夢—西進武嶺

我有一個夢

武嶺是公路之巔，標高3275公尺，公路車騎久了，就會想要挑戰西進武嶺、東進武嶺和北進武嶺。

2022.5.24 我參加捷安特旅行社的環日月潭＋西進武嶺活動，從清境騎到武嶺，完成1/2西進武嶺的路段。

2022.9.2 我參加「2022台灣 KOM登山王之路——夏季」活動，因軒嵐諾颱風緣故，主辦單位將終點改成碧綠神木，所以，我完成約3/4東進武嶺的路段。

2023.4.24 我參加捷安特旅行社的「E+Bike北進武嶺3日」，騎電輔車完成北進武嶺。但，心中總覺得還差那麼一點點。

我想要騎公路車實實在在地完成西進武嶺、東進武嶺和北進武嶺。

今年夏季的KOM賽事是6/26舉辦，但報名時間特別晚，遲遲未開放報名，反倒是7/1 96聯賽NeverStop 永不放棄武嶺盃先開放報名。這二個賽事時間太相近，我考慮之後，選擇先報名96聯賽NeverStop 永不放棄武嶺盃。原因是路線難易度是西進武嶺最簡單，其次是東進武嶺，最難的是北進武嶺。就一關一關挑戰囉。

有新莊捷安特，真好！

我是透過新莊捷安特的店長修哥代為報名，修哥張羅一切大小事，包括租借一台保姆車、訂飯店、領物資、打氣⋯⋯等等。我只要專心準備賽事，好好騎車就好。

武嶺停車場是主辦單位辦活動專用的，各個補給車都不能停，往下數就是昆陽停車場（離終點2.1公里）、鳶峰停車場（離終點7.2公里）、翠峰停車場（離終點13.8公里），停車位不算多，而且有交通管制，保姆車必須於賽事當天的5點以前就要開上山。因為西進武嶺總距離是54.2公里，而且坡度又陡，騎完很累了，希望保姆車能越近終點越好，下滑的距離就可以短一點，所以，我們團隊的保姆車司機前一晚就上山，早早就停在昆陽停車場。好處是完賽後只要下滑2.1公里就好，缺點是，沒辦法一路提供補給，自己得隨身攜帶補給品或是到便利商店補給。沒辦法！魚與熊掌不能得兼。好的停車位還是提供補給只能二選一。

行前預備

早餐：一瓶豆漿、一個紅豆麵包、一杯咖啡、一包In能量包。

補給品：四包32Gi、二條燕麥能量棒、三顆鹽糖、三顆檸檬糖、一瓶水、一瓶運動飲料

輕量化：拔掉二個頭燈只留車尾燈。平日訓練習慣背背包，這回不背背包，賭一把，沒帶雨衣，沒帶背心、沒帶外套，但有把雨衣、背心、外套放在保姆車上。查了一下天氣預報，可能會有午後雷陣雨。希望自己中午以前就騎完，不要遇到雨。

了解賽事的路線。

西進武嶺從南投的地理中心碑開始騎，終點就是武嶺，共54.2公里。一般來說，會細分成七段。大會規定7小時完成，我利用Google map來預估一下各個路段的騎乘里程數、爬升和下降的高度以及預估的騎乘時間。

區段 距離 累積 爬升 Google預估時間 地理中心碑～人止關 16.1Ｋ 16.1K 升414公尺降46公尺 1h20m 人止關～霧社 5.3Ｋ 21.4K 升312公尺降3公尺 40m 霧社～清境小七 12K 33.4K 升669公尺降127公尺 1h30m 清境小七～翠峰 6K 39.4K 升426公尺降4公尺 1h 翠峰～鳶峰 6.6K 46K 升479公尺 1h 鳶峰～昆陽 5.1K 51.1K 升331公尺 40m 昆陽～武嶺 2.1K 53.2K 升186公尺 20m 總時間 6h30m

我們這一團有人的目標是330，有人的目標是SUB4，而我呢？這些目標對我而言太遙遠了，做不到。我希望平安無傷關門時間前完賽，全程完騎不牽車。為什麼強調不牽車呢？因為素來耳聞昆陽到武嶺這一段天堂路很硬，看得到騎不到，很多人是牽車牽上來的，騎到很厭世，穿卡鞋的車友扶欄杆騎⋯⋯等等。所以，我希望我自己能全程騎完不牽車。

目標已訂好，騎車的策略就是順順騎，所謂順順騎就是不貪快不暴衝。

報名熱烈，車輛分流

出發前：96聯賽有獎金的，分競賽組和挑戰組。我是挑戰組，出發時間是5:00。報名參加的總人數超過2000人，從地理中心碑大會出發的拱門是看不到排隊的盡頭的。車友和車子滿、滿、滿。競賽組的先出發，挑戰組的後出發，而且，每一分鐘放行一些參賽者，讓車子分流。

最高指的原則：順順騎！

YouTuber 說，第一個路段地理中心碑到人止關坡度相當平緩，許多車友在這一路段衝很快，但最後爆掉，我雖然筆記下來，但一出發，在腎上腺素的作用下，開大盤猛踩，跟著列車前進，騎了約5公里之後，才驚覺不對喔，這速度對我而言，可能太快，因為腳的感覺是有些重踩吃力。於是，我改小盤，放掉列車，依照自己的節奏，用不太費力，輕省的方式踩踏前進。

先前我曾騎過清境到武嶺，我誤以為西進武嶺的前半段地理中心碑到清境小7會比較輕鬆，但，對我而言，並、沒、有。從頭到尾就是緩坡、中坡、陡坡不斷地交替著。我就這麼一個坡又過一個坡，照著自己舒服的踏頻，順順騎，心中竊喜的是，即便如此，我還是一路刷過一個又一個的車友。我的車真好！Langma Advanced 2真是CP值超高的車啊！

霧社小補給一次，清境的全家便利商店又補給一次，喝了一杯冰美式咖啡，因為咖啡有助於運動表現。到鳶峰前，我的左小腿靠腳踝處有些不舒服，我擔心會抽筋，於是開口跟鳶峰的補給車，請對方贊助一根香蕉，我說如果我順利完騎，要感謝你以及你贊助的香蕉，所以，在此謝謝這位贊助我的好心人和你的香蕉。

從清境小7開始，天氣十分好，出大景，翠峰、鳶峰沿途的景色都好美，而且在開闊處能看到遠山疊翠，在這騎車是很舒服很愉悅的，我完全沒在注意車速，不過，有小關心一下騎乘里程數，想知道還有多遠才到昆陽，才到武嶺。鳶峰到接近昆陽的路段，從喬木、針葉林進入箭竹林，有一段S型的彎路（車友戲稱蛋糕坡），在大陡坡前，有專業的攝影師為大家拍照，邊拍還邊提醒車友，保留一點體力，等等快到昆陽前還有超級大陡坡。蛋糕坡看起來非常嚇人，但我鼓勵自己，這就像是東眼山的戰備道路，我可以的。順順的，我就騎完了蛋糕坡，爬上昆陽停車場了。

在昆陽停車場，我給自己一段充分的休息時間，輕量化裝備，把身上未吃完的補給品，帶的二瓶水和運動飲料，也留一瓶放保姆車上，只帶半瓶水，手套、袖套也脫掉，上個廁所，吃點洋芋片，吃一包小傑送我的SiS的膠，整理好心情，輕鬆上路，準備完成昆陽到武嶺的這一段天堂路。

騎到昆陽也早上10點多了，上山的車子，下山的車子和已經完賽的車友也一個個下滑，天堂路不寬，車子多的話，實在不好騎，我禱告上帝，希望來往的車子不要太多，保守我能順利完成這最後的一段路。來到天堂路，已經騎了50多公里的上坡路了，體力也耗掉大半，騎車的不少而牽車的人也著實不少，我在昆陽有充分的休息和補給，所以，心情是很愉悅的，腳踩起來是很順的，我把這段天堂路想成是冷水坑的魔王坡，這麼一想，我就覺得沒問題了。冷水坑的魔王坡我能騎完，這段一定也行。我就這麼刷、刷、刷，刷進武嶺的終點拱門。感謝上帝！也感謝我的愛車小白，是ＣＰ值超高的Langma Advanced 2（大推）！

順順騎的騎乘表現

區段 距離 累積 爬升 Google預估時間 實際時間（時：分：秒） 速度（公里 /小時） 地理中心碑～人止關 16.1Ｋ 16.1K 升414公尺降46公尺 1h20m 51:49 18.9 人止關～霧社 5.3Ｋ 21.4K 升312公尺降3公尺 40m 36:25 8.8 霧社～清境小七 12K 33.4K 升669公尺降127公尺 1h30m 1:22:23 8.7 清境小七～翠峰 6K 39.4K 升426公尺降4公尺 1h 34:22 10.5 翠峰～鳶峰 6.6K 46K 升479公尺 1h 49:27 8 鳶峰～昆陽 5.1K 51.1K 升331公尺 40m 42:01 7.4 昆陽～武嶺 2.1K 53.2K 升186公尺 20m 17:23 7.3 總時間 6h30m 5:33:02

分組第五名，開心喜悅！

平日好好訓練，賽事好好享受

挑戰西進武嶺，行前我是有信心完成的，只是不曉得完賽時間會落在什麼時候。為什麼會有信心呢？我想來自於平日的訓練。今年我因緣際會知道觀音山遊客中心有個小本本，讓車友能自己填寫紀錄騎上觀音山的次數，一年騎100次的話，有個小禮物，它不是正式的政府活動，當知道這活動時，我就把「2023年騎100趟觀音山」放入自己的夢想清單。7/1要騎武嶺，那在6/30前，就要完成50趟的觀音山。3月前騎了11趟，4月騎了5趟，眼看進度大落後，5月只好卯起來騎，從觀音山2p，3p，開外掛，4Ｐ，5P，6P，7Ｐ(觀音山大滿貫)，5月總共騎了34趟，算是提前達成上半前的目標。

上觀音山遊客中心的路我知道的就有7條，中直路好漢坡最陡，華貴路、渡船頭路、荖阡坑路、凌雲路、林口粉寮路、民義路，不管騎哪一條大約爬坡5到6公里就能上到遊客中心，我把觀音山的xP當作是西進武嶺的練習曲。我覺得觀音山是練山路CP值很高的一條山路，原因是離我家不遠，騎車約30分鐘就能爬山路了。實際騎過武嶺之後發現西進武嶺的難度是遠遠超過觀音山7Ｐ的。

好在我埋首刷觀音山遊客中心有提前達標，因此騰出時間得以練其他的山路，如：冷水坑、金山、東眼山、羅馬公路、巴拉卡公路⋯⋯等等。觀音山5、6公里之後就登頂，算是距離比較短的山路，從至善路小7到冷水坑12公里、從金山到小觀音停車場爬坡18公里，東眼山有13公里爬坡，從淡水、巴拉卡公路到二子坪有20公里的爬坡。在練這些比較長距離的爬坡時，我認真感受到觀音山3Ｐ，爬坡雖然是 5公里x 3= 15公里，但這跟連續爬坡15公里的強度其實是不一樣的。因為我是先爬坡5公里，休息補給，下滑5公里，再爬坡。

因為有這些山路的練習，所以，騎西進武嶺時，騎某些路段時，我會鼓勵自己，這坡不陡，就是巴拉卡山路而已，我行的，這坡雖陡，但也像冷水坑魔王坡而已，過去我行，現在也沒問題的。西進武嶺54公里而已，我也是騎過120公里的，200公里長距離的。西進武嶺54公里，爬升2800多公里，對我而言，是一項需要耐力和耐心的運動，邊騎，除了欣賞美麗的景色之外，除了留意路況、車況之外，我也常這樣為自己加油打氣，好完成這項的挑戰！

感謝！再感謝！

西進武嶺成功解鎖。感謝上帝！感謝家人的祝福！感謝新莊捷安特修哥的安排和補給車。感謝熱心贊助我香蕉和膠的車友。感謝我自己！