柔道／媽媽首次到場力挺 呂欣芮國際賽處女秀奪銀

柔道女將呂欣芮從最初練習柔道家人反對到獲得支持，今天亞洲柔道公開賽台北站女子78公斤以上級國際賽首秀就闖進決賽、拿下銀牌，成為獻給首次到場看比賽的媽媽最棒的禮物。

呂欣芮國一時接觸柔道，當時因身材不錯，被學校主任相中，升上台北市復興高中後，原本無意再走柔道這條路，後來在柔道教練邀請下，與學校體育班一同訓練，除了讀書，她開始從柔道找到成就感。

亞洲柔道公開賽台北站在台北體育館舉行，呂欣芮過去未曾參加過國際賽，首次在國際賽亮相即一鳴驚人，闖進女子78公斤以上級決賽，儘管不敵韓國選手金秀敏（Kim Soo Min，音譯），仍帶回1面銀牌。

談到金牌戰，呂欣芮接受媒體聯訪時表示，由於前面戰況激烈、比賽進行比較久，她在場邊越等越緊張，加上對手力量很大，當下腦袋有點亂掉。

呂欣芮最初練習柔道時，家人因憂心她受傷而反對，但她選擇堅持下去，她透露，先前擔心在場上被對手摔的畫面，若被媽媽看到恐會心疼，始終不敢讓媽媽到場，直到今天媽媽才首次現身場邊。

呂欣芮表示，媽媽賽前不僅特別幫她拜拜，還告訴她不要有壓力，盡力、不要受傷就好，讓她更有信心面對比賽。