柔道／挺過2次動刀 女將張齡方想為台灣爭口氣

台灣柔道女將張齡方歷經2次動刀，儘管一度天天以淚洗面，但她秉持著想要為台灣爭一口氣的信念，今天亞洲柔道公開賽台北站女子78公斤以上級摘銅，目標世大運就是要拿牌。

停辦3年的亞洲柔道公開賽台北站今年在台北體育館舉行，台灣選手今天在女子78公斤以上級大放異彩，呂欣芮拿下銀牌，張齡方、蔡佳雯各獲得銅牌。

張齡方來自運動世家，父親是柔道教練張震球，母親則是舉重名將倪菀謙（原名倪嘉苹），張齡方過去高中、大學曾赴韓國求學，2021年大學畢業後返台就讀台體大研究所。

張齡方曾在2018年亞洲柔道公開賽台北站奪得金牌，今年以延續金牌榮耀為目標，最終以銅牌作收，張齡方賽後略顯失落，她接受媒體聯訪時表示，「很期待這次表現，但沒有預期的好，原本是鎖定金牌。」

張齡方柔道路上並非一路順遂，旅韓期間不僅得忍受與家人分隔兩地的孤寂感，2018、2020年還因左邊膝蓋前十字韌帶受傷開刀。回憶起復健過程，張齡方坦言，第2次動刀後曾想要放棄，「在折膝蓋時角度就折不出來，只能綁在機器上硬折，那時候一度天天都在哭」。

張齡方不願家人擔心，選擇報喜不報憂，而信仰基督教成為支撐她度過那段時間最大動力，她說：「其實復健路上沒有很容易， 但我就很喜歡柔道，也很想要為台灣爭一口氣。」

直到今天，傷勢帶來的後遺症，仍讓張齡方身手難以恢復昔日百分之百靈活狀態，她透露，先前在場上進攻時還會有陰影，後來透過心理師輔導、強化心態。

張齡方接下來將參加7月世大運，她也對自己有信心，「目標就是要拿牌」。