快訊

日職／吳念庭「台灣日」敲逆轉三分砲 本季首轟出爐

不只艾怡良出包 台灣歷年三金頒錯獎「5大黑歷史」

詐騙手法一樣還是騙得到人！專家喊話接電話遇3情況要當心

溫布頓／43歲、第24次參賽 大威想戰到破紀錄50歲

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

年度草地大滿貫溫布頓明天點燃戰火，中央球場的首日賽程由尋求連霸的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）打頭陣，第2場就是由美國傳奇大威廉絲（Venus Williams）碰產後回歸的烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina），成首日賽程的另場話題對決。

大威已經43歲，明天將是她生涯第24度參加溫布頓；當她1997年首度參加草地大滿貫時，目前波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）還沒出生。

2000年大威首度打下溫布頓冠軍，2001年、05年、07年和08年再度登頂，草地是她生涯最成功的賽場，且她強調還沒有像妹妹小威廉絲（Serena Williams）一樣的退休想法，說不定可一路打到50歲。

「這是前無古人的事情，所以如果有人可能做到，就是我。」大威笑說。

「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）2003年打下溫布頓混雙冠軍時是46歲，3年後，她選擇在50歲生日前退役，大威想突破紀錄還有段時間。

目前世界排名554的大威，今年泰半時間和大腿傷勢對抗，出賽場次一隻手數得出來，但她強調，大滿貫對自己有特殊意義，尤其是溫布頓。

大威甚至還能記得26年前首度參賽的情景，「我第一次來這，連續下了5天的雨，我們就是散坐在休息室裡，等待上場。」大威笑說，這是很有趣的起點，「我沒有絲毫期待，但現在，感覺有些不同了。」

明天將是大威2017年後首度在中央球場出賽，將和持外卡的史維托莉娜對陣的她喊說：「太酷了，來吧！」

大威廉絲 溫布頓

延伸閱讀

溫網／約克維奇名列第2種子 挑戰5連霸、追平費德勒8冠紀錄

溫網／練習賽贏衛冕軍約克維奇 墨瑞家鄉出戰打強心針

溫網／戰爭太敏感 白俄名將莎芭蓮卡宣告「不答政治問題」

溫布頓／錯過賽末點 謝淑薇3小時大戰女單會內賽殘念

相關新聞

斥資1.28億整修 彰化縣立體育館迎回「經典崛起籃球賽」

斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展...

橄欖球企聯／風雨生信心 台北元坤退台南楷爾10連勝

第二屆企業橄欖球聯賽今天移師至高雄世運主場館開踢，雖然賽前下起了磅礡大雨，但就在比賽開始前一刻神奇的停了雨，尋求衛冕的台...

適應體育微電影暨攝影競賽 屏縣琉球國小抱走兩項特優

2023年「適在必行」適應體育微電影暨攝影競賽今天（1日）舉行頒獎典禮，本屆共有33組微電影作品、25件攝影作品投稿參加...

自由車／96聯賽武嶺站落幕 李廷威穩住總排第1名橘衫

全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第四站—NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站，今天點燃戰火，經過55公里、海拔...

體操／華南小小體操營國訓登場 林育信擔任一日教練

2023華南銀行第四屆「小小體操營」今天在高雄國家運動訓練中心正式揭幕，台灣體操代表隊總教練林育信、體操選手莊佳龍再次獲...

體操／「亞洲貓王」唐嘉鴻 確定退出杭州亞運、世錦賽

「亞洲貓王」唐嘉鴻今天正式確認退出杭州亞運和9月底的世錦賽，也讓今年亞運的台灣體操男、女代表隊正式出爐，男隊由李智凱領軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦