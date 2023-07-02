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溫網／練習賽贏衛冕軍約克維奇 墨瑞家鄉出戰打強心針

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
墨瑞（Andy Murray，左）和約克維奇（Novak Djokovic，右）在溫網開打前對練。 路透社
墨瑞（Andy Murray，左）和約克維奇（Novak Djokovic，右）在溫網開打前對練。 路透社

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）走過職網生涯低谷，今年溫布頓前和尋求連霸的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）進行切磋，練習賽還以6：2贏下一盤，讓他對明天點燃戰火的草地大滿貫增添不少信心。

2019年1月，墨瑞和小約也曾在墨爾本進行練習賽，當時髖部不適的墨瑞在上千球迷觀看下慘敗，12局中輸掉10局，戰況由小約一面倒掌握；4年後，兩人在溫布頓14球場的交手，吸引全英俱樂部上百名會員和賓客觀看，墨瑞就打出競爭力，不但拿下首盤，時間到前還在第二盤取得2：1領先。

「我練習做得很不錯。」首戰將在溫布頓第2日上場的墨瑞笑說，還記得前一次和小約一起對練是去年9月的拉沃盃，「在更之前已經是很久以前，我已經不記得確切時間，或許是澳網，我有髖部問題，我猜想可能就是上一次我們一起練習。」

經過數次動刀，裝了金屬髖關節的墨瑞狀況逐漸回升，目前排名已到世界第39，今年放棄紅土直接為草地賽季準備的他也提到，很開心能處在現在位置，自己也十分享受球場，以及和許多頂尖好手一同練習。

墨瑞還透露，和小約多次對練外，有時也會和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）一起對打，不過和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）是從2007年後就不曾一起訓練。

「納達爾，我和他一起練習過幾次，但我不認為納達爾和約克維奇有一起練過。」墨瑞笑說，他和小約關係就不同，就算在大滿貫相遇也能一起練習，「回到球場，再和他一起打球的感覺很棒。」

墨瑞 納達爾 溫布頓 約克維奇

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