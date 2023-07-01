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斥資1.28億整修 彰化縣立體育館迎回「經典崛起籃球賽」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。記者劉明岩／攝影
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。記者劉明岩／攝影

斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。縣長王惠美主持開球時表示，體育館除了提供選手及看比賽民眾好環境外，將來也會舉辦更多體育活動及演唱會。

彰化縣立體育場主體工程於1985年完工啟用，百年全國運動會曾修繕整建，因使用率高，場館設施已多處耗損，包括屋頂老舊鏽蝕漏水等。縣府積極向中央爭取，獲得教育部體育署補助8250萬元，縣府更挹注5550萬元，合計1億3800萬元。現已全數汰換更新，不僅有嶄新地坪、FIBA認證木地板，並搭配智慧照明設備，可根據活動需求進行調節燈光，符合體育活動、演唱會等不同情境模式。

彰化縣立體育館整修兩年間，原來做為主要比賽場地的「經典崛起籃球賽」，先移往台中，隨著體育館修完成，再「經典崛起籃球賽」重返彰化舉辦，也就是明星經典藍白對抗賽，藍隊是亞運培訓隊選手，白隊是世大運培訓選手。

兼任中華民國籃球協會理事長的彰化縣議會議長謝典林表示，參加「經典崛起籃球賽」比賽的兩支球隊，分別是亞運及世大運國家隊的籃球選手，他們都很認真的練習及準備，特別是世大運因疫情延後兩年，也代表這屆世大運的對手多了兩年練習時間，一定會更加難纏、更難對付，期望他們訓練了3年，今年代表國家出賽，能打出態度、展現自身實力。另外，今天的球賽是今年國家隊首度對外亮相，算是「前哨戰」，相信球賽會相當精彩。

斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。記者劉明岩／攝影
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。記者劉明岩／攝影
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。記者劉明岩／攝影
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。記者劉明岩／攝影
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，由縣長王惠美主持開球。記者劉明岩／攝影
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，由縣長王惠美主持開球。記者劉明岩／攝影
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。記者劉明岩／攝影
斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館，今天舉行竣工啟用儀式，並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽，讓選手們大展身手。記者劉明岩／攝影

亞運 體育署

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