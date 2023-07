斥資1.28億整修 彰化縣立體育館迎回「經典崛起籃球賽」

斥資1.28億元整修的彰化縣立體育館,今舉行竣工啟用儀式,並舉辦2023 BE HEROES經典崛起籃球賽,讓選手們大展身手。縣長王惠美主持開球時表示,體育館除了提供選手及看比賽民眾好環境外,將來也會舉辦更多體育活動及演唱會。

彰化縣立體育場主體工程於1985年完工啟用,百年全國運動會曾修繕整建,因使用率高,場館設施已多處耗損,包括屋頂老舊鏽蝕漏水等。縣府積極向中央爭取,獲得教育部體育署補助8250萬元,縣府更挹注5550萬元,合計1億3800萬元。現已全數汰換更新,不僅有嶄新地坪、FIBA認證木地板,並搭配智慧照明設備,可根據活動需求進行調節燈光,符合體育活動、演唱會等不同情境模式。

彰化縣立體育館整修兩年間,原來做為主要比賽場地的「經典崛起籃球賽」,先移往台中,隨著體育館修完成,再「經典崛起籃球賽」重返彰化舉辦,也就是明星經典藍白對抗賽,藍隊是亞運培訓隊選手,白隊是世大運培訓選手。

兼任中華民國籃球協會理事長的彰化縣議會議長謝典林表示,參加「經典崛起籃球賽」比賽的兩支球隊,分別是亞運及世大運國家隊的籃球選手,他們都很認真的練習及準備,特別是世大運因疫情延後兩年,也代表這屆世大運的對手多了兩年練習時間,一定會更加難纏、更難對付,期望他們訓練了3年,今年代表國家出賽,能打出態度、展現自身實力。另外,今天的球賽是今年國家隊首度對外亮相,算是「前哨戰」,相信球賽會相當精彩。