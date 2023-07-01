適應體育微電影暨攝影競賽 屏縣琉球國小抱走兩項特優

2023年「適在必行」適應體育微電影暨攝影競賽今天（1日）舉行頒獎典禮，本屆共有33組微電影作品、25件攝影作品投稿參加，在激烈的評選過程中，最終6個項目的特優作品脫穎而出，「台灣桌球教父」莊智淵還特別錄影片獻聲，恭喜所有得獎者，「你們都是台灣適應體育之光。」

今天在國立台灣師範大學博愛校區進行盛大的頒獎典禮，教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、台北市副市長林奕華、前職棒好手同時是首位「棒球博士」馮勝賢、社團法人中華民國身障棒壘球協會理事長潘瑋杰、國立台灣師範大學副學務長姜義村，以及味全龍啦啦隊隊長琪琪都出席此盛會。

最終所有組別的特優作品全數揭曉，包括攝影競賽國小組特優 《乘風破浪的勇氣》、攝影競賽國中組特優《我撿你歸位》、攝影競賽不限資格組特優《與繩共舞》、微電影普特融合組特優《適在必行-just do it》、愛動行動組特優《鐵布鐵妮絲》、快閃倡議組特優《動。聽》。

其中以作品《乘風破浪的勇氣》獲得攝影競賽國小組特優、微電影普特融合組特優《適在必行-just do it》的團隊，都是來自屏東縣琉球國小，首次參賽就抱走兩個組別特優，兩件作品都是以琉球國小特別的傳統為主題。小學六年級畢業生必須兩人一組划獨木舟環島小琉球一圈，拍攝當天還遇上大風浪，差點無法完成。拍出精采照片的洪曼瓴，更是站在礁石邊記錄下特殊生黃柏宥和同學陳昊廷的的感動瞬間，洪曼瓴說，「因為前面他們已經失敗兩次，第三次出去成功的瞬間，我就趕緊拍下照片。」

黃柏宥因為家庭因素無法到場，不過指導老師洪子崙和陳冠瑄都對他讚譽有加，「柏宥是老師們的小幫手，很樂於和人群接觸，性格更是一極棒的好，都不會say no，和大家都相處非常融洽。」而黃柏宥的獨木舟搭檔陳昊廷靦腆笑說，「一開始和柏宥就是好朋友，拍的當天前面幾次划不動有點不想划了，但最後一次還是想著要努力划出去，就成功了！陪著柏宥成長，我覺得很開心！」

另外特別的是，連續三年參加適應體育微電影暨攝影競賽、拿過一次特優和一次優等的桃園市大業國小，今年再度以微電影《適在必行 你我同行》入圍，最終獲得快閃倡議組評審特別獎。指導老師石文雀表示，「第三年參加非常感動，因為這個活動真的非常重視特殊生，當我們拍攝要以特殊生為主角時，特殊生都非常驚訝，他們眼神都在發光，而同學們也都非常踴躍參與拍攝工作，非常自動自發且積極參與，每一個人犧牲的心都非常可貴。」

石文雀也說，「頒獎典禮就像金馬獎一樣，每一年每個組別的拍攝品質也越來越厲害，只是有個小小建議，希望可以提高報名的名額，學生名額數我們都會把關，還有獎狀的張數也希望可以增多，讓每個學生都能有參與這份榮耀的喜悅。」

微電影競賽分為三大組別，「普特融合組」、希望呈現普通生和特殊生共融運動的過程與成長，包括可能、社團、賽會參與等活動；「愛動行動組」則是以特教班或特教學校的體育活動為主；「快閃倡議組」則是在30秒的短片中，呈現校園適應體育之相關議題。攝影競賽則是以體育課中的融合參與，或是特教生運動平權作為主題，同時鼓勵中重度特教生的體育紀錄作品，以及水域活動相關作品參賽。