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體操／「亞洲貓王」唐嘉鴻確定退出杭州亞運、世錦賽

中央社／ 台北1日電
「亞洲貓王」唐嘉鴻今天正式確認退出杭州亞運和9月底的世錦賽。 中央社
「亞洲貓王」唐嘉鴻今天正式確認退出杭州亞運和9月底的世錦賽。 中央社

「亞洲貓王」唐嘉鴻今天正式確認退出杭州亞運和9月底的世錦賽，也讓今年亞運的台灣體操男、女代表隊正式出爐，男隊由李智凱領軍，女子隊由賴品儒拿下選拔賽第1名資格。

拿到上屆雅加達亞運男子單槓金牌的唐嘉鴻，在今年2月一場國內自行舉辦的測試賽時，不慎左腳阿基里斯腱斷裂，當時認為復健應該趕得上亞運和9月底的世錦賽，但教練翁士航審慎評估後，決定還是放棄這2場大賽。

翁士航在接受中央社記者訪問時說：「嘉鴻的身體狀況完全按照進度，要參加亞運和世錦賽絕對沒問題，他自己也一直說OK。但我考量到他的心理狀態，若復出首戰就是亞運這樣的大比賽，承受這樣的壓力對他未來之路不見得是好事。」

根據教練團評估，若唐嘉鴻參加亞運的話，除了個人的單項比賽外，團隊項目也可能得下場3至4項，對他的負擔可能會太大。

翁士航說：「團隊比賽畢竟還是要顧慮到國家隊整體的考量，我們也不想給嘉鴻太多負擔，所以才決定退出亞運、世錦賽，讓國家隊好好備戰。至於嘉鴻預計9月會去參加土耳其、巴黎2場世界盃挑戰賽，當作他的復出賽，一來動作自由度較高，二來比賽強度也沒這麼強。」

翁士航透露，目前唐嘉鴻已經可以在海綿池上做完整套的單槓動作，而他現在的落地高度已有210公分，雖然距離他的比賽落地高度至少350公分還有些距離，但加上核磁共振（MRI）、阿基里斯腱強度檢測等，都顯示他的身體狀況恢復相當好。

中華民國體操協會在6月25日舉辦亞運選拔賽，並在6月27日召開選訓會議，會後決定亞運男子隊成員為李智凱、曾為聖、林冠儀、蕭佑然、黃彥章、備取1葉政，當時決議先等候唐嘉鴻是否參加亞運的決定，若他參加，備取1就是黃彥章。

至於女子隊成員為賴品儒、丁華恬、林宜蓁、吳幸芬、王孖淩、候補1王之媞。

唐嘉鴻 世錦賽 杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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