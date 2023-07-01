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2023亞洲電競公開賽開打 3千人爭3百萬獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
電競迷年度賽事「2023亞洲電子競技公開賽」今開打，超過3千位選手角逐309萬5千元總獎金及冠軍。記者李定宇／攝影
電競迷年度賽事「2023亞洲電子競技公開賽」今開打，超過3千位選手角逐309萬5千元總獎金及冠軍。記者李定宇／攝影

電競迷年度賽事「2023亞洲電子競技公開賽」今開打，超過3千位選手角逐309萬5千元總獎金及冠軍。賽事包括《英雄聯盟》、《英雄聯盟-咆嘯深淵》、《聯盟戰棋》和《特戰英豪》等，今年新增東南亞賽區伺服器，開放新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國電競高手報名。

經發局副局長盛筱蓉表示，電競為具有發展潛力的新世代產業，透過大型賽事為核心，帶動電競周邊產業發展，從遊戲軟硬體開發、媒體行銷、比賽策劃到周邊產品，形成完整的電競產業生態。新北市為支持電競運動發展，陸續於新北電競基地開設賽事企劃、電腦繪圖、主播賽評等電競人才培育課程，至今已培養近3千人次電競新血。

經發局補充，自2020年起與民間單位合作推動「亞洲電子競技公開賽」至今，每年度皆配合賽事於周邊舉辦電競博覽會活動，今年首次辦理電競樂學嘉年華，邀請高中職以上學子發揮電競創意展攤交流，並結合Cosplay於府中商圈營造電競打卡場域。線下總決賽及周邊活動將於9月在板橋體育館盛大舉辦。

經發局副局長盛筱蓉表示電競為具有發展潛力的新世代產業，透過大型賽事為核心，帶動電競周邊產業發展。圖／新北市經發局提供
經發局副局長盛筱蓉表示電競為具有發展潛力的新世代產業，透過大型賽事為核心，帶動電競周邊產業發展。圖／新北市經發局提供

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