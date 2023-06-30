溫網／謝淑薇女雙有望輕鬆過頭關 吳芳嫻將戰捷克球后

即將在7月3日展開會內賽的溫網，今天公布女雙籤表，其中謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）將在首輪遭遇俄羅斯布林可娃（Anna Blinkova）／法國葛拉切娃（Varvara Gracheva），至於吳芳嫻與中國大陸搭檔朱琳則將在首輪碰上衛冕軍捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）。

曾3度在溫網奪下女雙冠軍的謝淑薇，過去3度奪冠都是與不同人搭檔，而今年她則是與2019年奪冠搭檔史翠可娃再度攜手，而今年首輪她們將對上年輕的法俄組合葛拉切娃／布林可娃，兩人過去在溫網女雙賽場最佳成績都為16強。

僅管謝淑薇／史翠可娃有機會輕鬆闖過頭關，不過第二輪就有可能對上女雙第4種子的美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）。

至於我國詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，則將在首輪遭遇美國組合張笑心／庫莉克夫（Angela Kulikov），而這也是美國組合生涯首度站上溫網會內賽舞台。

而今天剛在巴特洪堡女網賽女雙4強賽止步的我國好手吳芳嫺，這次溫網則將與大陸朱琳搭檔出擊，不過首輪就將遭遇嚴苛挑戰，碰上手握7座大滿貫冠軍、今年將挑戰溫網二連霸的捷克組合雷茨科娃／絲妮柯娃。