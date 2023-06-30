足球／豐米全國少年盃落幕 台中市成績耀眼，小選手相約明年見

經7天賽程、總計333場血脈賁張賽事，2023豐米全國少年盃足球錦標賽在今（30）天下午圓滿畫下句點。台中市國安國小成為本屆賽事最大贏家，一口氣抱回國小四年級、五年級雙冠軍獎杯。小將們年紀小、志氣高，在本屆盛事的最後一天，依舊在場上發動多次極具侵略性的進攻，雙方你來我往，拚勁十足。新竹縣長楊文科特地現身為女子六年級組頒獎，將獎杯頒給新竹縣隊伍Girls Power FC，恭喜得獎隊伍，也鼓勵小球員繼續精進球技、不要怕辛苦，每個人都是台灣足球未來的希望，把足球運動發揚光大。

女子四年級組、五年級組在今天上午完賽。女子四年級組冠軍由來自台中的足夢蜻蜓2:0擊敗南投水里國小拿下；彰化縣大興國小獲得季軍。女子五年級組冠亞軍戰由遠道而來參賽的台東太平聯隊，對戰南投縣水里國小，雙方激戰難分勝負，防守和進攻皆有優異表現，最終由於水里國小在禁區內手球犯規，送對手12碼點球機會，最終以0：1太平聯隊險勝抱回冠軍獎杯。女子五年級組季軍彰化縣永靖國小以比數2：9，擊敗苗栗水象鼻聯隊居殿軍。

女子六年級組部分，新北市自強國小與花蓮新城國小爭冠，正規比賽時間纏鬥到最後一分鐘，自強國小以一記自由球打進球門死角的遠射成功破門，氣走花蓮新城國小奪冠。季軍戰由新竹縣Girls Power FC發揮地主優勢以6：0，成功把季軍獎杯留在新竹縣，氣走殿軍彰化縣東芳國小。

學校四年級組，臺中市國安國小1：0擊敗臺北市石牌國小獲冠軍，季、殿軍分別為臺東縣豐里國小、桃園市西門國小，比數0：1。學校五年級組有女將立大功！台中市國安國小與新北市自強國小爭冠，雙方死守球門互不相讓，最終由國安國小9號女將陳宥羽流暢攻擊搭配強勁腳法，破門得分，1：0抱回冠軍。台中市清水國小拿下五年級組季軍，台中市協和國小居殿，比數0：1。

本屆賽事最後重頭戲，學校六年級組壓軸登場，新北市蘆洲國小對決台北市明道國小，蘆洲國小2號呂東漢在開賽3分鐘破門，搶先得分。落後的明道國小在下半場展開積極猛攻，迅速攻下2分逆轉，最終比數2：1取勝，氣走蘆洲國小。臺北市天母國小以3：1力退桃園市中原國小得季軍。

熱鬧盛大的2023少年盃錦標賽至此圓滿畫下句點，小選手們場上較勁，場外與對手結下珍貴友誼，雙方打勾勾，相約下次比賽球場見！本屆賽事最後一天，新竹縣教育局副局長蔡淑貞及新竹縣議員林禹佑皆出席參與頒獎典禮，共相盛舉。

少年盃足球錦標賽圓滿落幕，小將們相約明年球場見。 主辦單位提供

新竹縣長楊文科（右三）、教育局副局長蔡淑貞（右二）及新竹縣議員林禹佑（左二）。 主辦單位提供