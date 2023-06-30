潮州大力士簡鈺嶄舉破3百公斤奪國際賽金牌 未來進軍世運

屏東縣潮州鎮崙東里21歲簡鈺嶄，今年6月26日在亞太非洲聯合健力錦標賽，勇奪3項總和金牌、硬舉金牌、蹲舉銀牌、臥舉銅牌，總計4面獎牌，其中硬舉311.5公斤破大會紀錄，他因興趣使然在高3投入健力，參與國內賽屢創佳績，強大自制力配合教練指導，首次參加國際賽就奪牌，未來將往健力最高殿堂世運邁進，證明自己也為國爭光。

簡鈺嶄為文化大學法文系大三生，從小對各類運動深感興趣，曾練過跆拳道、羽球和籃球，好奇寶寶的他在高3接觸健力，為證明所學，他參與6、7場國內各級賽事成績斐然，奪得全國第1後，透過國手選拔，代表台灣於6月26日到香港參與亞太非洲聯合健力錦標賽，量級93公斤組，與中國、紐西蘭、新加坡等選手競逐，他首度參賽就奪牌，硬舉項目311.5公斤突破大會亞洲青年組紀錄311公斤，也突破國內23歲以上公開組308公斤紀錄。