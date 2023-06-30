快訊

PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

潮州大力士簡鈺嶄舉破3百公斤奪國際賽金牌 未來進軍世運

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮21歲簡鈺嶄今年6月26日在亞太非洲聯合健力錦標賽，勇奪3項總和金牌、硬舉金牌、蹲舉銀牌、臥舉銅牌，總計4面獎牌，其中硬舉311.5公斤破大會紀錄。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮21歲簡鈺嶄今年6月26日在亞太非洲聯合健力錦標賽，勇奪3項總和金牌、硬舉金牌、蹲舉銀牌、臥舉銅牌，總計4面獎牌，其中硬舉311.5公斤破大會紀錄。記者張已亷／攝影

屏東縣潮州鎮崙東里21歲簡鈺嶄，今年6月26日在亞太非洲聯合健力錦標賽，勇奪3項總和金牌、硬舉金牌、蹲舉銀牌、臥舉銅牌，總計4面獎牌，其中硬舉311.5公斤破大會紀錄，他因興趣使然在高3投入健力，參與國內賽屢創佳績，強大自制力配合教練指導，首次參加國際賽就奪牌，未來將往健力最高殿堂世運邁進，證明自己也為國爭光。

簡鈺嶄為文化大學法文系大三生，從小對各類運動深感興趣，曾練過跆拳道羽球和籃球，好奇寶寶的他在高3接觸健力，為證明所學，他參與6、7場國內各級賽事成績斐然，奪得全國第1後，透過國手選拔，代表台灣於6月26日到香港參與亞太非洲聯合健力錦標賽，量級93公斤組，與中國、紐西蘭、新加坡等選手競逐，他首度參賽就奪牌，硬舉項目311.5公斤突破大會亞洲青年組紀錄311公斤，也突破國內23歲以上公開組308公斤紀錄。

他說和友人創建youtube頻道，紀錄訓練過程推廣健力，吸引廠商贊助他進行科學化訓練，簡鈺嶄依照教練指導、適身體狀況安排每天訓練課表，興趣加上高度自制力，他自信地說，「這次奪牌在預料之中，硬舉平時訓練最好成績是330公斤」，而此次蹲舉和金牌選手成績相同，僅因2人體重差0.3公斤與冠軍擦身而過，「很可惜，但比完可以放肆吃，很開心」，開朗積極個性的他表示，預計今年底再參加於馬來西亞舉辦的亞洲盃，終極目標是代表台灣進軍世運，突破青年組345公斤紀錄，證明自己也為國爭光。

屏東縣潮州鎮崙東里21歲簡鈺嶄於6月26日參與亞太非洲聯合健力錦標賽，首度參與國際賽就奪4面獎牌，臉上掛著陽光笑容，未來要往健力最高殿堂世運邁進，證明自己也為國爭光。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮崙東里21歲簡鈺嶄於6月26日參與亞太非洲聯合健力錦標賽，首度參與國際賽就奪4面獎牌，臉上掛著陽光笑容，未來要往健力最高殿堂世運邁進，證明自己也為國爭光。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮大力士簡鈺嶄（中）舉破3百公斤奪國際賽金牌，潮州鎮長周品全（左一）、主任秘書王建元（右一）親自祝賀。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮大力士簡鈺嶄（中）舉破3百公斤奪國際賽金牌，潮州鎮長周品全（左一）、主任秘書王建元（右一）親自祝賀。記者張已亷／攝影

羽球 跆拳道

延伸閱讀

潮州「愛的圖像，樂學潮東」祖孫聯手展出近百幅畫作

獲頒旭日中綬章 丁澈士：學術交流盡本分備感榮耀

屏市潮州戀愛BUS公教聯誼 男報名額滿、女性目前僅2人

全國技能競賽將登場 雲科大張雨巃分組奪金拚國際賽

相關新聞

潮州大力士簡鈺嶄舉破3百公斤奪國際賽金牌 未來進軍世運

屏東縣潮州鎮崙東里21歲簡鈺嶄，今年6月26日在亞太非洲聯合健力錦標賽，勇奪3項總和金牌、硬舉金牌、蹲舉銀牌、臥舉銅牌，...

體育署長鄭世忠獲帛琉總統接見 揭體育外交新頁

教育部體育署署長鄭世忠應帛琉奧林匹克委員會邀請，於28日啟程前往帛琉參加該國第14屆全國運動會，此行除參加帛琉全國運動會...

足球／姆巴佩去皇馬？別霧裡看花

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）轉會皇馬的新聞，再度成為今年夏天的肥皂劇，各種消息層出不窮、說法互相矛盾，讓...

自由車／96聯賽第四站明登場 2500人報名衝武嶺

全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第四站「NeverStop永不放棄挑戰巔峰武嶺站」，將在明天點燃戰火，共吸引破250...

溫布頓／錯過賽末點 謝淑薇3小時大戰女單會內賽殘念

我國網球好手謝淑薇，挑戰溫布頓單打會內賽的最後一關遭遇義大利女將斯蒂芬妮（Lucrezia Stefanini），雙方大...

足球／台中社區足球節開跑 培養優秀在地人才

「2023社區足球深耕計畫-台中區社區足球節」6月起正式啟動開踢，一共分為四個區域進行賽事，7月2日將在朝馬足球場進行屯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦