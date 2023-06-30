潮州大力士簡鈺嶄舉破3百公斤奪國際賽金牌 未來進軍世運
屏東縣潮州鎮崙東里21歲簡鈺嶄，今年6月26日在亞太非洲聯合健力錦標賽，勇奪3項總和金牌、硬舉金牌、蹲舉銀牌、臥舉銅牌，總計4面獎牌，其中硬舉311.5公斤破大會紀錄，他因興趣使然在高3投入健力，參與國內賽屢創佳績，強大自制力配合教練指導，首次參加國際賽就奪牌，未來將往健力最高殿堂世運邁進，證明自己也為國爭光。
簡鈺嶄為文化大學法文系大三生，從小對各類運動深感興趣，曾練過跆拳道、羽球和籃球，好奇寶寶的他在高3接觸健力，為證明所學，他參與6、7場國內各級賽事成績斐然，奪得全國第1後，透過國手選拔，代表台灣於6月26日到香港參與亞太非洲聯合健力錦標賽，量級93公斤組，與中國、紐西蘭、新加坡等選手競逐，他首度參賽就奪牌，硬舉項目311.5公斤突破大會亞洲青年組紀錄311公斤，也突破國內23歲以上公開組308公斤紀錄。
他說和友人創建youtube頻道，紀錄訓練過程推廣健力，吸引廠商贊助他進行科學化訓練，簡鈺嶄依照教練指導、適身體狀況安排每天訓練課表，興趣加上高度自制力，他自信地說，「這次奪牌在預料之中，硬舉平時訓練最好成績是330公斤」，而此次蹲舉和金牌選手成績相同，僅因2人體重差0.3公斤與冠軍擦身而過，「很可惜，但比完可以放肆吃，很開心」，開朗積極個性的他表示，預計今年底再參加於馬來西亞舉辦的亞洲盃，終極目標是代表台灣進軍世運，突破青年組345公斤紀錄，證明自己也為國爭光。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言