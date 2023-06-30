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體育署長鄭世忠獲帛琉總統接見 揭體育外交新頁

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署長鄭世忠（右）受邀前往帛琉參加該國全運會，並獲得帛琉總統惠恕仁接見。圖／體育署提供
體育署長鄭世忠（右）受邀前往帛琉參加該國全運會，並獲得帛琉總統惠恕仁接見。圖／體育署提供

教育部體育署署長鄭世忠應帛琉奧林匹克委員會邀請，於28日啟程前往帛琉參加該國第14屆全國運動會，此行除參加帛琉全國運動會開幕典禮及觀摩各項比賽外，鄭世忠也獲帛琉總統惠恕仁（H.E. Surangel Whipps Jr.）親自接見，並陸續拜會教育部部長、帛琉奧會主席及帛琉社區大學校長，透過面對面的對談，尋求更多元交流的可能性，為台帛雙方邦誼奠定更堅實的基礎。

在這次拜會過程中雙方更達成共識，帛琉奧會將於今年7月間遴派3名射箭選手前來國立體育大學培訓，以備戰2025太平洋迷你運動會（Pacific mini Games）；另也向國內運動團體及運動旅遊業者招手，歡迎舉辦鐵人三項或公開水域賽事，利用帛琉天然美景，促進運動觀光效益。

鄭世忠表示，推動與邦交國的運動外交是其重要施政目標之一，日前帛琉奧會主席法蘭克（Frank Kyota）應中華奧林匹克委員會邀請來台參訪，並於5月19日拜會體育署，席間雙方就帛琉選手來台移地訓練及遴派國內優秀教練赴帛任教等議題有相當深入的討論，並獲雙方高度共識。法蘭克當下即邀請鄭世忠前往帛琉參加該國全國運動會，並藉此行實地考察帛琉體育發展現況，以利未來相關交流計畫的推動與執行。

帛琉第14屆全國運動會於今天至7月9日舉行，將舉辦田徑、射箭、棒球、籃球、輕艇、柔道、壘球、游泳、桌球、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力及2種密克羅尼西亞傳統運動，共1500名選手參賽。

在開幕前，帛琉奧會高規格安排鄭世忠前往拜會帛琉總統惠恕仁，席間並表達，我國蔡總統十分熱愛體育、重視體育發展，並強調政府要做選手最堅實的後盾，讓選手安心追求更好的成績，因此長期投入資源推動體育發展，不論是體育預算或軟硬體設備都全力提升，期望我國選手在國際競賽中能有更多亮眼的表現。台帛雙方不論在民間或政府都有密切的交流，希望在既有交流基礎下，配合我國外交部推動台帛雙方在體育領域的合作，賡續推動強化雙邊體育運動交流，增進兩國友好邦誼。

體育署表示，台帛雙方過去在田徑、棒球、壘球、籃球及排球等運動多有交流，為了落實雙方在台帛教練及選手交流的倡議，行前體育署特別洽詢國立體育大學及國立台灣體育運動大學參與相關訓練計畫的意願，獲兩校積極正面回應，亦將此一訊息轉知帛方，體育署將會全力促成。

為賡續推動台帛體育交流，並實現加強與邦交國運動外交任務，鄭世忠此行應帛琉奧會邀請展開上任之後首場運動外交之旅，返國後將具體落實推動相關承諾，讓台帛體育交流模式成為我國運動外交典範。

體育署 排球 田徑

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