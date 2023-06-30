溫布頓／錯過賽末點 謝淑薇3小時大戰殘念無緣會內

我國網球好手謝淑薇，挑戰溫布頓單打會內賽的最後一關遭遇義大利女將斯蒂芬妮（Lucrezia Stefanini），雙方大戰3盤，謝淑薇錯過決勝盤1個「賽末點」機會，在3小時又8分鐘的馬拉松大戰以2：6、7：6（7：3）、6：7（9：11）殘念落馬，無緣挺進會內賽。

斯蒂芬妮世界排名110，列會外賽18種子，今天會外賽第三輪面對37歲的謝淑薇，年紀小一輪的斯蒂芬妮一下場就完成破發，取得局數3：0領先；謝淑薇雖在回破下局數追成2：3，但接續發球局又失守，讓斯蒂芬妮連拿3局，以6：2先下一城。

第二盤換謝淑薇先突破，但2：0領先沒能維持太久，第4局遭回破後局數戰平；第11局謝淑薇再度破發，可惜盤末發球局又被回破，讓戰局進入「搶7」。「搶7」中謝淑薇在2：2時連拿3分取得領先，進而以7：3拿下，將盤數扳平。

決勝盤形成破發球局大戰，先發球的謝淑薇第一個發球局就遭破發，下一局雖馬上回破，第6到10局更是連5局雙方都沒能保住發球局，直到第11局謝淑薇保發成功，局數取得6：5領先，第12局更取得一個賽末點機會，可惜沒能把握，讓斯蒂芬妮驚險延長戰線到「搶10」。

最後的「搶10」，謝淑薇先保住發球分，率先突破後將領先擴大到6：3，但斯蒂芬妮連拿4分下將比數超前，更先取得9：7的「賽末點」，強心臟的謝淑薇先打出反手拍致勝球，再以反手拍網前小球將比數追平，可惜再度換邊後讓對手連拿2分，最終以9：11錯過會內賽資格。

單、雙打並進的謝淑薇，2006年首度在溫布頓亮相，單打最佳成績是2018年的第四輪，女雙成績更耀眼，分別和3個不同搭檔在2013年、2019年和2021年捧冠，今年單打雖差1勝重返會內賽，雙打仍有機會爭奪第4座溫布頓金盃。

【中央社台北30日電】

台灣女子網球好手謝淑薇，今天在溫布頓網球公開賽女單會外賽最終輪，和義大利選手史戴芳伊妮苦戰超過3小時，仍以2比6、7比6、6比7落敗，無緣晉級會內賽。

謝淑薇因傷休息超過1年半復出，就在6月和中國搭檔王欣瑜捧起法國網球公開賽女雙冠軍，結束紅土賽季後，謝淑薇僅在上週參加了一場草地的WTA250等級伯明罕菁英賽，當時女雙止步8強。

雖然謝淑薇在WTA女單世界排行暫居第954，但因為有受傷保護排名，仍有資格角逐今年溫網會外賽。

會外賽連過2輪的謝淑薇，今天在最終一輪對上史戴芳伊妮（Lucrezia Stefanini），首盤謝淑薇就被對手破了3次發球局，僅用了35分鐘，就以2比6拱手讓出。

第2盤前6局雙方互破對方2次發球局，接著兩邊鏖戰到5比5平手時，又再度互破對方發球局，形成6比6平手進入搶7大戰。謝淑薇在搶7當中總算穩住陣腳，僅被對手破了1次發球分，最終順利以7比3拿下搶7以及第2盤勝利，順利追回1盤。

來到關鍵決勝第3盤，雙方似乎體力耗盡，前10局互破對方4次發球局，戰成5比5的局數平手，接著謝淑薇先拿下第11局，取得6比5超前，並在下一局對手發球時，一度取得40比30的第1個賽末點，只可惜被對手化解，雙方又戰成6比6平手。

依規定，第3盤若以6比6局數平手時，將不進行搶7，而是改成搶10分並領先對手2分者就可獲勝。

史戴芳伊妮雖一度先以9比7取得2個賽末點，但謝淑薇在順利瓦解追成9比9平手後，卻申請傷病暫停，在休息將近15分鐘後重新開打，依舊被對手連拿2分終結這場超過3小時的激戰。

儘管無緣單打會內賽，但謝淑薇曾在2013、2019、2021年3度捧起溫網女雙冠軍盃，她今年找回2019年奪冠老搭檔、捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，讓謝淑薇有機會挑戰生涯第4座草地大滿貫金盃。