促進競技運動實力提升 中華奧會邀請大陸金牌教練訪台

中華奧會邀請大陸金牌教練訪問團6月26日至30日來台，這是疫情後，兩岸奧會恢復實體交流，在台舉辦的第一場活動，由中國大陸羽球協會副主席夏煊澤率領金牌教練一行8人抵台，計有羽球、桌球、體操、舉重及擊劍等五種運動種類。

來訪金牌教練包括曾經執教過林丹、諶龍及陳雨霏的夏煊澤；桌球王楠、張怡寧、李楠、朱雨玲等選手的李隼；體操黃旭、楊威、邢傲偉的王國慶，曾經是世界舉重紀錄保持者張國政與女子銳劍許安琪、駱曉娟的執教教練許學寧等人。

抵台後大陸訪問團先赴台北市立大學參訪，並與邱英浩校長、王宏宗副校長、曾國維院長、劉德智體育長以及各系所主任及教授們座談交流。

27日在台北舉辦「兩岸菁英教練研習會」，來訪大陸教練分別從東京奧運備戰經驗到明年巴黎奧運會期間，如何運用不同的方法及實戰訓練、聯戰聯訓與依法資訊等面向著手，分享給在場的協會代表及教練們。

27日至28日，金牌教練分別由我方協會安排進行各訓練站分項交流及座談；利用短短兩天的時間與我各階層訓練單位、學校及教練們進行深度交流。包括曾是擊劍選手的台灣體育運動大學沈易利副校長，各單項運動亞奧培訓隊及國家級暨地方訓練站教練都參與觀摩與學習。

29日舉辦「兩岸菁英教練交流成果分享會」，在各金牌教練實地走訪全台各地訓練站，藉由指導選手、和教練們切磋學習，包括訓練規劃、梯隊制度、場館器材⋯等多方面的互相交流，彼此都獲得很好的收穫。

中華奧會表示，期盼透過此競技高水平的教練訓練交流，促進兩岸競技體育運動實力提升，並透過兩岸體育的持續交流，讓體育繼續成為增進兩岸互動發展的良好媒介。