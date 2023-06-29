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卡巴迪／亞錦賽奪隊史最佳 中華隊能否參加亞運下周揭曉
中華卡巴迪隊今天單日2勝，第11屆亞洲卡巴迪錦標賽先勝日本，再退南韓，確定在6支隊伍中排名第3，創下隊史最佳成績。
亞洲卡巴迪錦標賽27日開戰，總共有中華隊、印度、伊朗、香港、日本和南韓與會，進行單循環後排名前2的隊伍再進行決賽；中華隊首日遭遇雙強伊朗和印度雖都敗陣，但第2天碰香港隊以117：12大勝，勝場開張。
今天先碰原本排名第3的日本，中華隊以37：29險勝，接續碰南韓再以70：25奪勝，以3勝2敗結束今年賽程。
亞錦賽奪勝可獲得2分、平手1分，中華隊目前以6分排名第3，排名第4的日本還沒結束所有賽程，但明天要碰確定打進決賽的伊朗，就算奪勝積分也無法超越中華隊，讓中華隊提前確定獲得隊史最佳的第3名。
中華卡巴迪隊以前進杭州亞運為目標，亞錦賽的好成績無疑是一劑強心針，不過能否取得亞運參賽權還是未知數。
體育署競技運動組藍坤田表示，下周四將舉行杭州亞運訓輔會議，屆時待中華卡巴迪協會提報再討論，預計就會有答案。
3rd win a row for Chinese Taipei, now they confirmed their 3rd Spot in Points Table now— Kabaddi360 (@Kabaddi_360) June 29, 2023
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