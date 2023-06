卡巴迪／亞錦賽奪隊史最佳 中華隊能否參加亞運下周揭曉

中華卡巴迪隊今天單日2勝,第11屆亞洲卡巴迪錦標賽先勝日本,再退南韓,確定在6支隊伍中排名第3,創下隊史最佳成績。

亞洲卡巴迪錦標賽27日開戰,總共有中華隊、印度、伊朗、香港、日本和南韓與會,進行單循環後排名前2的隊伍再進行決賽;中華隊首日遭遇雙強伊朗和印度雖都敗陣,但第2天碰香港隊以117:12大勝,勝場開張。

今天先碰原本排名第3的日本,中華隊以37:29險勝,接續碰南韓再以70:25奪勝,以3勝2敗結束今年賽程。

亞錦賽奪勝可獲得2分、平手1分,中華隊目前以6分排名第3,排名第4的日本還沒結束所有賽程,但明天要碰確定打進決賽的伊朗,就算奪勝積分也無法超越中華隊,讓中華隊提前確定獲得隊史最佳的第3名。

中華卡巴迪隊以前進杭州亞運為目標,亞錦賽的好成績無疑是一劑強心針,不過能否取得亞運參賽權還是未知數。

體育署競技運動組藍坤田表示,下周四將舉行杭州亞運訓輔會議,屆時待中華卡巴迪協會提報再討論,預計就會有答案。

3rd win a row for Chinese Taipei, now they confirmed their 3rd Spot in Points Table now

.

.

.

.#chinesetaipeikabaddi #11thasiankabaddichampionship #asiankabaddichampionship2023 #kabaddi360 pic.twitter.com/nEZ5rfnYHT