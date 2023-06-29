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柔道／爭取巴黎奧運積分 台北公開賽周末燃戰火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2023台北亞洲柔道公開賽記者會宣告7月1日和2日在台北體育館熱力開賽。圖／中華民國柔道協會提供
2023台北亞洲柔道公開賽記者會宣告7月1日和2日在台北體育館熱力開賽。圖／中華民國柔道協會提供

由中華民國柔道總會主辦的「2023年臺北亞洲柔道公開賽」周末將在台北體育館舉行，本屆來自18國共173名選手，包括我國的38名好手，將爭取進軍2024巴黎奧運柔道比賽所需的積分。

教育部體育署表示，台北亞洲柔道公開賽從2006年辦理至今，仍是國內重要的柔道賽事，也是2024巴黎奧運的前哨站，希望國內民眾能夠踴躍進場替選手加油，或觀賞線上直播一同享受柔道盛宴。

帶領「柔道男神」楊勇緯奪下東京奧運銀牌的中華柔道隊總教練劉文等表示，團隊的訓練是逐步累積，「期盼在這次的系列賽，能看到以往的訓練成果，選手們能發揮實力，在今年的臺北亞洲柔道公開賽勇奪佳績，也期待能在今年的世大運以及亞運大放異彩。」

柔道台北站金牌可獲奧運積分100分、銀牌70分、銅牌50分，柔道總會將派出38人大軍參賽，包括奧運培訓隊12位菁英。中華培訓隊剛結束蒙古烏蘭巴托柔道大滿貫，目前已返國繼續備戰，期盼在台北站爭取佳績，拿下更多奧運積分。

曾在2019年台北亞洲柔道公開賽63公斤級奪得銅牌的廖宇蓉，今年首度跳級挑戰70公斤級，她說：「對我來說臨場反應的發揮是比賽中的驚喜，希望今年跳級後，心態上可以穩定發揮，並且享受接下來的每場比賽。」

中華隊選手廖宇蓉（左）和林崇祐盼能在2023台北亞洲柔道公開賽捍衛主場。中華民國柔道協會
中華隊選手廖宇蓉（左）和林崇祐盼能在2023台北亞洲柔道公開賽捍衛主場。中華民國柔道協會

體育署 楊勇緯 亞運

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