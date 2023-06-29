300元就能水肺潛水！暑假體育育樂營連衝浪都能玩

暑假即將到來，體育署補助國體大辦理的112年學生暑假體育育樂營已於12日開放報名，總共有14種運動、60梯次營隊，今年更首度加入衝浪，另也有暑假限定的水肺潛水，讓國小到高中生都能體會水上樂趣。

為推行學生規律運動政策，體育署已連續13年補助國體大在寒暑假期間辦理學生體育育樂營，活動遍及北、中、南、東區，已有超過9萬1千多人次學生參與。

今年育樂營包括「山系列」的登山健行、攀岩和戶外冒險等，「水系列」首度加入衝浪，還有水肺潛水、風浪板、獨木舟等，「綜合系列」去年首度融入原住民文化的「體能王」傳統弓箭，頗受好評。

體育署學校組組長蔡忠益表示，育樂營的報名年齡層從國小到高中生，其中小學生報名最踴躍，綜合系列的體能王最受歡迎，南區梯次已經額滿，「先前受到大家歡迎的水肺潛水，以往也會很快額滿，目前還有名額。」

今年首度取消跨區報名限制，讓學生有更多元選擇，報名費從免費到300元不等，像是水肺潛水報名費300元，首度加入的衝浪200元。

蔡忠義提到，育樂營過往幾乎都會滿額，差別在於報名速度，「以往收費約200元，今年人力成本增加，報名費有增加，但最多也只有到300元。」

今年體育署共補助270萬元，整個活動則需要約380萬元，差額包括學校自籌款項和報名費等，各梯次活動內容和參加對象資格都可能活動官方網站查詢。