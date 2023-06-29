柔道／台北公開賽 世大運、亞運國手參賽搶積分

中斷3年的「2023年亞洲柔道公開賽台北站」將於7月1、2日在台北體育館復辦。地主包括張巍逞、鄭彥銘、廖宇蓉等世大運、亞運國手也將以賽代訓搶奧運積分。

根據國際柔道總會公布的巴黎奧運參賽資格，將統計去年6月24日到明年6月23日共計2年間，參加各類國際賽事累積的奧運積分，取各量級排名前17名可獲得奧運資格，而亞洲柔道公開賽台北站金牌可獲得100分奧運積分、銀牌70分、銅牌50。

今年世大運、亞運柔道國手廖宇蓉，去年5月從女子63公斤級增重到70公斤級，雖然國外比賽經驗較少，但今年依舊完成全大運5連霸榮耀。

廖宇蓉是出生在花蓮的阿美族，小時候隔代教養，由阿公、阿嬤帶大，直到國中才跟著姊姊到台北找爸媽，在同樣練柔道的表哥牽線下才到淡水竹圍國中就讀，並且在國二加入柔道校隊。

廖宇蓉在接受媒體訪問時笑說：「我在練柔道之前完全沒有接觸過任何運動，小時候就是跟著阿嬤種田、插秧，或者偶爾跟著阿公去工地推車搬磚頭，可能我的力量和核心就是這樣練出的吧。」

廖宇蓉說：「我在國、高中都沒拿過冠軍，高中3年的全中運全都是亞軍，讓我一度想要放棄練柔道但是又很不甘心，直到上了北市大後，遇到王沁芳教練才又找回對柔道的熱忱和初衷。」

同樣具有世大運、亞運雙重國手身分的鄭彥銘也將參加這次台北公開賽，他在上週的烏蘭巴托大滿貫賽首戰就落敗淘汰，但經過和國家隊的日籍教練高市賢悟討論過後，也改進了許多缺點。

鄭彥銘說：「這次的亞洲柔道公開賽台北站目標就是鎖定金牌，接下來的世大運，因為都是大學生參賽，強度沒這麼高，我也是以金牌為目標，至於亞運就努力鎖定前3名。」

除了7月1日、2日的亞洲柔道公開賽台北站外，接著7月4日、5日同一場地也將續辦「2023東亞青年暨青少年柔道公開賽」，台灣派出60名未來潛力新秀應戰。