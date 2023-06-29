PLG／攻城獅推動公益計畫 高國豪、曾柏喻陪伴偏鄉孩童

PLG新竹街口攻城獅於新竹落地生根已邁入第4年，為妥善運用職業球團影響力與資源，球團攜手新竹縣政府推動The Lion’s Share公益計畫，The Lion’s Share在英文俚語中代表「最大的一份」，球團希望未來都能將最大份的愛傳遞給更多需要幫助的族群。

攻城獅表示，SHARE除了有分享的含義外，分別也代表了五個向度，Society（社會議題）、Health（醫療）、Athletes（運動員）、Race（種族）、Environment（環境），此公益計畫於今年6月正式啟動，且每年定期舉辦。

孩童最期待的暑假即將來臨，首波The Lion’s Share公益活動於昨天正式展開，攻城獅球團攜手新竹縣政府邀請位於新竹縣尖石鄉的新樂國小附幼孩童至竹北超人氣玩具店「宅媽科學玩具趣味館」戶外教學。攻城獅派出三位奶爸球星宋宇軒、高國豪與曾柏喻，三位分別帶領各自隊伍參與益智積木趣味活動。

攻城獅三位球星宋宇軒、高國豪與曾柏喻也在活動尾聲，分別帶孩子到禮物區挑選迎接暑假的大禮，希望能透過積木玩具，培養孩童邏輯思考能力與增強認知力。資深奶爸宋宇軒在與偏鄉孩童互動時，也不忘與新手奶爸高國豪、曾柏喻交流育兒經，更強力推薦「積木」是訓練學齡前兒童發展能力的最佳工具，透過空間堆疊、顏色辨識能讓孩子的創造力不斷地被激發。

新手奶爸高國豪陪伴偏鄉孩童體驗益智積木趣味活動。圖／新竹街口攻城獅提供

攻城獅於本周一正式開訓，高國豪說：「今年的暑假把重心都放在家庭，帶老婆小孩去各地旅遊散散心，現在已充滿電迎接新賽季。」

談到昨天的公益活動，高國豪說：「我小時候家境不是太好，能代表攻城獅出席偏鄉孩童關懷活動對我個人非常有意義，我也希望今天與孩子們的互動能夠成為他們人生中印象深刻的回憶。」