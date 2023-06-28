溫布頓／謝淑薇會外賽奪連勝 再1場就重返會內賽

剛在法網迎接生涯第5座大滿貫女雙金盃的謝淑薇，溫布頓單、雙打出擊，單打從會外賽出發，首輪過關後今天遭遇會外列16種子的美國女將戴（Kayla Day），謝淑薇一開賽就率先破發，最終以6：3、6：2再下一城，只要再1勝就能重返會內賽。

37歲的謝淑薇暌違一年半復出，回歸第一場大滿貫就在法網高捧金盃，雙打世界排名從參賽前的286名狂升257名，來到世界排名29；單打她目前世界排行954，以受傷保護排名從草地大滿貫會外賽打起。

首輪謝淑薇只花56分鐘就以直落2拍下美國薇克里（Sachia Vickery），今天面對另名美國選手戴，謝淑薇第一盤就率先破發成功，連保帶破取得3：0領先，接續雖在第5局遭破發，但謝淑薇也馬上回破，連趕3局下以6：2先下一城。

第二盤形成破發球局大戰，第2局起連4局兩名選手都沒守住發球局，直到第6局戴才首度保發，不過謝淑薇第8局再度破發成功，取得5：3領先後再把握住自己發球局，以6：3拿下勝利。

溫布頓會內賽7月3日點燃戰火，今天先公布單打種子序，女單由波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）領銜，白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）列第2種子，尋求衛冕的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）列第3種子，美國女將皮古拉（Jessica Pegula）是第4種子，去年美網打進決賽的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）列第5種子。