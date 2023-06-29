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足球／女足隊批取消冠名贊助 桃市府：厚植在地

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市府近期終止冠名贊助「戰神MARS女子足球隊」。體育局回應，基於資源有限，將與更多「在地運動社團」合作。圖／市府提供
桃園市府近期終止冠名贊助「戰神MARS女子足球隊」。體育局回應，基於資源有限，將與更多「在地運動社團」合作。圖／市府提供

桃園市政府去年冠名贊助「戰神MARS女子足球隊」90萬元，使其成為城市球隊，近期以效益未符預期為由終止合作，引發球隊不滿。體育局回應，基於資源有限，將與更多桃園市「在地運動社團」合作，厚植設籍桃園體育人才，讓體育政策向下扎根。

戰神MARS女子足球隊前年12月成軍，去年2月資格賽取得勝利，成為木蘭足球聯賽第6支球隊。去年球隊與桃園市政府正式簽約合作，成為桃園第10個冠名城市球隊。

該隊前天聲明，桃園市體育局以「效益未符預期」為由終止合作，還要求球隊隊名移除城市名稱，根本是政治介入、傲慢自大。不少球迷也在臉書留言，批評市府「有夠扯」。

桃園市戰神MARS足球協會理事長李國瑞表示，協會登記於桃園市中壢區，依照2023台灣木蘭足球聯賽競賽規程，球隊可使用城市名稱參與比賽，地方政府無權干涉，體育局卻一無所知；球隊對政治介入企業球隊及地方政府傲慢自大行為深表痛心，新賽季將重新製作無任何與桃園市政府有關標示的球衣，且去除一切桃園市城市的標示。

據悉，該隊29名成員有17人是新北市醒吾高中學生、2人是附設國中部學生，僅3名球員設籍桃園；平時該球隊練習地點多在醒吾高中和國立體育大學，甚少在桃園市府轄管的體育場地，不同於其他城市球隊球員和練習場地以桃園為主。

體育局表示，冠名政策的精神，除了為桃園市達到廣告效益，更希望厚植「本地體育能量」；基於資源有限，市府將與更多桃園市在地運動社團合作，厚植設籍桃園的體育人才，讓體育政策向下扎根，以更多桃園學子享受冠名政策優勢，提供更多優質賽事讓民眾觀賞。

體育局說，桃園城市球隊目前包括桃園領航猿、桃園永豐雲豹隊、桃園臺產男子排球隊及桃園國際男子足球隊等，市府均以扶植運動選手、建構5級發展及建立屬地主義為目標，並非外傳以成績導向冠名成立球隊，未來亦將大力支持及協助各城市球隊發展。

桃園 體育 足球

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