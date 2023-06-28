溫布頓／雨神攪局 吳東霖第二輪止步

身為今年溫布頓僅存的男將代表，吳東霖今天會外賽第二輪遭遇世界排名179的美國庫德拉（Denis Kudla）沒能突破，以3：6、4：6止步，生涯第一度大滿貫會內賽還要再等等。

世界排名220的吳東霖，會外首輪就遇「夜市球王」曾俊欣，內戰大戰3盤才由吳東霖出線。今天面對庫德拉，首盤第8局吳東霖被連拿4分遭到破發，以3：6讓出首盤。

第二盤比賽一度因當地雨勢暫停，恢復比賽後吳東霖盤尾失守，讓庫德拉以6：4帶走勝利，只差1勝就能搶下會內門票。

剛在法網摘下生涯第5座大滿貫女雙獎盃的謝淑薇，溫布頓也要挑戰單打，從會外賽打起的她首輪拍下美國女將薇克里（Sacha Vickery），今天第二戰將遭遇美國女將戴（Kayla Day）。

溫布頓7月3日點燃會內賽程，今天已公布單打種子序，男單由本周重返「世界球王」寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）領銜，這也是2003年後首度頭號種子非「四大天王」，寫下另類紀錄。