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網球／溫布頓前打出驚奇 吳芳嫺巴特洪堡賽闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳芳嫺年初女雙世界排名146名，華欣女網打下生涯第一場WTA巡迴賽勝利就有60分積分，她和詹皓晴一路打下金盃，更獲得280分積分，讓吳芳嫺排名狂升47名、進入世界百大。圖／聯合報系資料照
吳芳嫺年初女雙世界排名146名，華欣女網打下生涯第一場WTA巡迴賽勝利就有60分積分，她和詹皓晴一路打下金盃，更獲得280分積分，讓吳芳嫺排名狂升47名、進入世界百大。圖／聯合報系資料照

我國網球女將吳芳嫺延續今年驚奇旅程，本周和愛沙尼亞搭檔妮爾（Ingrid Neel）在巴特洪堡女網賽連戰皆捷，首輪先爆冷拍下頭號種子，今天面對美國組合張笑心／庫莉克夫（Angela Kulikov），再以直落2取勝，率先打下4強門票。

吳芳嫺年初女雙世界排名146名，華欣女網打下生涯第一場WTA巡迴賽勝利就有60分積分，她和詹皓晴一路打下金盃，更獲得280分積分，讓吳芳嫺排名狂升47名、進入世界百大，上月法網更迎接生涯首場大滿貫勝利，本周排名已來到新高的61名。

本周吳芳嫺和妮爾合作，第一輪就在「超級搶10」逆轉頭號種子組合，今天再下一城，面對美國對手首盤第3局就率先破發，第4局雖也遭回破，戰局一路進入「搶7」。台愛組合「搶7」中連拿4分奠定領先，進而以7：1先下一城。

第二盤台愛組合第4局再度破發成功，第7局再度破發成功，局數1：1後直接連拿5局，以6：1搶下4強門票。

法網

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