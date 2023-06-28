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溫布頓／種子序出爐 球王小蠻牛、波蘭球后居頭號種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
下周點燃會內賽戰火的溫布頓，單打種子序今天出爐。 美聯社
下周點燃會內賽戰火的溫布頓，單打種子序今天出爐。 美聯社

下周點燃會內賽戰火的溫布頓，單打種子序今天出爐，本周重返「世界球王」寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）沒意外列頭號種子，冠軍大熱門、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）排第2種子，女子頭號種子則由法網奪冠的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）領銜。

阿爾卡拉斯即將在下周重返球王寶座，也是溫布頓網賽頭號種子。 新華社
阿爾卡拉斯即將在下周重返球王寶座，也是溫布頓網賽頭號種子。 新華社

阿爾卡拉斯剛在倫敦女王草地賽摘下個人第一座草地賽冠軍，本周世界排名重返第一位，下周開戰的溫布頓以頭號種子身份出賽，但他先前就提到，剛在法網寫下第23座大滿貫紀錄的約克維奇才是最大奪冠熱門。

36歲的小約是溫布頓2011、14、15、18、19、21和22年冠軍，今年除要挑戰3連霸，還要尋求追平已退役的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的溫布頓8冠紀錄。

根據統計，小約在溫布頓已打下86場會內勝利，其餘世界排名前20的選手合計只有85勝，加上今年澳網、法網都登頂，自然成冠軍大熱門。

男單第3種子是俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），第4種子是法網打進決賽的挪威魯德（Casper Ruud），希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）列第5種子。

女單部分，斯威雅蒂以頭號種子身份出擊，白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）列第2種子，尋求衛冕的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）列第3種子，美國女將皮古拉（Jessica Pegula）是第4種子，去年美網打進決賽的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）列第5種子。

今年溫布頓將於7月3日展開會內賽程，會外賽本周先進行，我國好手許育修和謝淑薇今天都要在會外第二輪上場。

溫布頓 法網 阿爾卡拉斯

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