亞洲盃女籃／不敵菲律賓 中華隊3連敗無緣奧運資格賽
面對亞洲盃女籃賽的晉級關鍵戰，中華隊今天面對菲律賓陷入苦戰，半場落後達13分，下半場雖努力追分，但沒能守下菲律賓德潔蘇斯（Vanessa De Jesus）和曾就讀世新大學的潔丹妮兒（Jack Danielle Animam），以81：92輸掉晉級關鍵戰，提前退出爭奪奧運資格賽行列。
亞洲盃女籃8隊分成兩組，預賽先打循環賽，分組第一直接晉級4強，分組2、3可以打4強晉級賽，分組墊底的隊伍只能打7、8名排名賽；位於B組的中華隊和菲律賓前兩戰都未嘗勝績，今天開胡的隊伍才能保住爭奪4強專屬的2024巴黎奧運資格賽門票。
中華隊上半場沒能守住菲律賓外線，儘管首節帶著眼傷上陣的韓雅恩有單節8分表現，但菲律賓第一節三分球6投3中，首節陷入20：29落後。
第二節中華隊仍陷入落後，劉希曄外線破網雖追到38：41，但被菲律賓節末拉出10：0攻勢，包括德潔蘇斯最後3秒投進團隊第6記三分球，領先擴大到51：38。
第三節中華隊打出12：5攻勢，差距一度縮小到6分，但失誤加上漏掉菲律賓內線，儘管有「小丁」林育庭單節10分發揮，三節打完仍陷入62：72落後。
中華隊第四節開啟追分模式，4分44秒鄭伊秀2罰俱中後追到74：78，但接續失誤加上讓德潔蘇斯找到籃下空檔，遭菲律賓連拿6分，差距又回到10分差，追分不及下以81：92吞下3連敗，分組墊底，無緣搶4強門票，只能打7、8名決定賽。
173公分的德潔蘇斯攻下全場最高25分，潔丹妮兒16分、15籃板，貝爾納迪諾（Afril Bernardino）也有18分。中華隊林育庭雖繳出21分、10籃板、7助攻的全能成績，無奈沒能助球隊勝場開張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言