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世界杯板球10月登場 印巴大戰受關注

台灣醒報／ 台北報導
世界盃板球賽將於10月登場，各界都相當關注這次的印巴大戰。 截圖自ICC Cricket World Cup粉絲團
世界盃板球賽將於10月登場，各界都相當關注這次的印巴大戰。 截圖自ICC Cricket World Cup粉絲團

大英國協的最大盛事「板球世界盃」將登場！由於比賽睽違多年首由印度單獨主辦，因此印度與死對頭巴基斯坦的世紀大戰預料將吸引超過13萬名觀眾到現場觀賽。此次參賽國有10國，過去獲得最多冠軍的國家是澳洲，不過上一屆冠軍是英格蘭，此次世界盃也尋求衛冕。

印巴對決糾紛多

根據《半島電視台》28日報導，世界盃板球將於10月5日登場，將會在印度西北大城阿默達巴德的莫迪球場，舉行英格蘭對紐西蘭的開幕賽，還有11月19日的冠軍戰。其中，最受關注的印度與巴基斯坦世仇大戰將會在10月15日登場，外界預期可容納13萬人的莫迪球場將會大爆滿。

這次世界盃有印度、巴基斯坦、英格蘭、紐西蘭、澳洲、阿富汗、南非與孟加拉參與。由於印巴兩國在地緣政治、宗教上的紛爭，兩國的板球隊也只會在兩國之外的國際賽對決（兩國都是板球強隊），兩國上次對決就是在澳洲的T20（青年）板球世界盃，在2012年以後兩國就沒有在彼此領土上對決。

除了在印度外，世界盃也會在德里、孟買等10個城市舉行預賽，每個城市都會舉行至少5場比賽，除了海得拉巴（3場），世界盃將採取聯賽制，賽季結束後前四名者將可晉級準決賽，不過因為巴基斯坦隊堅持不會在孟買出賽，因此若巴基斯坦晉級4強，將會在加爾各答進行比賽。

大英國協盛事

板球是由兩隊各十一人進行對抗比賽的一項團隊運動，從英國開始發源至大英國協各地，比賽目的是爭取比對手獲得更多的「得分」，會由「擊球手」、「投球手」與「守備員」組成。擊球員站在擊球區上等待擊球，可防守性地擊球而避免出局，或者進攻性地擊球來迅速地獲得積分。

世界杯板球賽也是每4年舉行一次，本屆由印度主辦，也是首次由印度單獨主辦（過去曾有3屆是與他國合辦），2019年是由英格蘭拿下冠軍，不過從1975年第一屆至今，是由澳洲拿下最多冠軍（5次），其中澳洲還在1999年到2007年獲得三連霸的佳績。

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英格蘭

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