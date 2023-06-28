網球／溫布頓前出師不利 詹家姊妹連3站一輪遊

我國女網姊妹檔詹詠然／詹皓晴，法網闖進8強，但轉戰草地賽場出師不利，本周伊斯特本女網賽首戰敗給列第2種子的美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez），溫布頓前連3場草地賽事都「一輪遊」。

詹家姊妹過去在伊斯特本女網賽戰績顯赫，2014年、16和19年都打進決賽，收穫2冠1亞，但今天碰今年已3度碰頭過的美澳組合，首盤第4局遭破發，以3：6讓出首盤。

第二盤詹家姊妹第2局就破發成功，第3局再瓦解對手2次「破發點」，以6：3扳平盤數。

決勝的「超級搶10」，美澳組合一下場就取得5：0絕對領先，一路落後的詹家姊妹雖曾追到7：8，但大會第2種子先打下第9分的「賽末點」，並在第2個賽末點兌現勝利，以10：8拍下詹家姊妹，取得本季4度對戰的第2勝。

詹家姊妹草地賽季從英國諾丁漢出發，第一輪出局後轉戰德國柏林，到本周伊斯特本都是首戰出局，沒帶任何勝場迎接溫布頓。