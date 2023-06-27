亞洲盃女籃／對澳洲差距像「頂樓和地下室」 中華隊仍有晉級機會

面對平均身高182公分的澳洲隊，中華隊今天在亞洲盃女籃賽領空完全失守，籃板狂輸47顆，禁區主將鄭伊秀苦笑形容，和澳洲的高度差距就像「頂樓和地下室」，全隊都已盡力，苦戰結束後要好好休息恢復，迎接明天和菲律賓的晉級關鍵戰。

今年亞洲盃女籃26日到7月2日在雪梨舉行，地主平均身高比中華隊高出7公分不說，第一長人雪芙（Lauren Marie Scherf）更有195公分好身材，今天只上場17分鐘就貢獻7分、13籃板。澳洲全場共抓下68顆籃板，光是進攻籃板24顆就超過中華隊團隊的21籃板，終場寫下91：45大勝。

身高178公分的鄭伊秀是今年WSBL年度MVP，今天4籃板已是中華隊最高，她表示澳洲不只高且壯，力拚整場下身體多了好幾處瘀青，彼此高度差距宛如「頂樓和地下室」，不過第2戰已結束，現在將重點放在明天中午11點半和菲律賓的分組最終戰對決。

亞洲盃女籃名次攸關2024年巴黎奧運資格賽的門票，賽會前4名可取得資格賽席位，預賽分組第一直接晉級4強，等於提前鎖定奧運資格賽門票。B組雙強日本和澳洲明天將搶分組龍頭，勝場還沒開張的中華隊遭遇菲律賓，勝隊將以分組第3身份打4強晉級賽，仍有機會拿到奧運資格賽席位。