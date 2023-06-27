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溫網／首盤遭破發後連拿6局 謝淑薇挺進會外賽第2輪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇挺溫網女單會外賽第二輪。 擷圖自推特
謝淑薇挺溫網女單會外賽第二輪。 擷圖自推特

我國網球好手謝淑薇生涯第14度站上法網單打舞台，今天她在會外賽首輪遭遇美國薇克里（Sacha Vickery），最終以6：1、6：4直落二勝出，下一輪將對上美國選手戴伊（Kayla Day）與荷蘭選手克霍薇（Lesley Pattinama Kerkhove）之戰的勝者。

從2002年首度站上溫網單打舞台開始，謝淑薇過去曾12度登上會內賽舞台，最佳成績則為2018年的16強，而今年她則是必須從會外賽打起，並在首輪遭遇28歲、世界單打排名第163名的薇克里，過去兩人曾兩度交手各拿下一勝。

不過今天再度碰頭，謝淑薇也一路壓著對手打，在首盤開局被對手破發後，謝淑薇不僅隨即回敬破發，還一口氣連拿6局，以6：1先下一城。

第二盤謝淑薇再度搶先發動攻勢，在第3、4局連破帶保後，取得3：1的領先優勢，儘管第8局薇克里回敬破發，但謝淑薇下一局馬上還以顏色，完成個人本場比賽第5度破發，並在最終以6：4勝出，晉級會外賽第二輪。

謝淑薇 法網

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