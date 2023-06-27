體優生甄審上大學難延續競技路 邱為榮籲增聘專任教練

112學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審榜單上周公布，其中在高中組部分，今年就有176位運動好手完成分發錄取，除了設有體育相關學系的大專院所透過此管道廣納人才外，也有不少學生運動員選擇「轉換跑道」就讀非體育相關科系，不過在訓練環境、師資無法銜接的情況下，讓原本立意良善的甄審，反倒成為學生運動員不得不進行抉擇的生涯轉捩點。

我國在現行體育班制度下，高中職運動員除了可以透過大專校院的運動績優單獨招生入學外，也可藉由運動賽事的成績以運動績優甄審及甄試管道進入大專校院，不過相較於獨招後多數學生運動員得以進入運動相關科系，或是具有專業體育團隊銜接訓練的學校就讀，不少透過甄審和甄試進入大學非運動相關科系的學生運動員卻將面臨無法銜接訓練的狀況。

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮表示，國內目前國立大學中除了兩所體育大學以及北市大外，都未聘用專任運動教練，其中包括多數開出甄審與甄試名額的學校，這也讓學生運動員在透過此管道升學後，將因為訓練環境、師資與資源無法銜接，被迫中斷體育專長訓練。

在國內講求多元入學管道的政策下，甄審與甄試確實提供給學生運動員轉就讀非體育相關科系的機會，以利開發體育以外的其他專長，為未來職涯提供更多選擇，但在大學端缺乏專業教練協助的情況下，想透過甄審升學的學生運動員，反倒必須提前在「讀書」與「運動」間作出抉擇。

邱為榮指出，以他目前服務的大同高中為例，不乏透過甄審進入非體育相關科系就讀的學生運動員，包括今年隊上女子跳高選手許榆蓒，就將透過甄審進入政大法律系就讀，不過不少畢業生在大學端無法銜接訓練的情況下，只能選擇回到高中母校隨隊訓練，來延續運動表現，但多數都因為課業逐漸繁重或是舟車勞頓無法堅持，中斷了運動生涯，更糟糕的還有因為學業無法跟上其他依一般管道升學同儕，最終選擇轉學，落得兩頭空。

邱為榮強調，甄審為學生運動員提供多元入學管道與學習其他專長的機會，確實是立意良善，不過卻沒有完善的配套措施，包括應要求開出甄審名額的學校，配置專任或是約聘運動教練員額，或是透過設置巡迴教練建立區域訓練模式，讓體優生在進入非體育相關科系就讀後，也得以選擇是否延續運動生涯，以避免體育競技運動人才的流失。