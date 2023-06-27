特奧／跟爸爸打保齡球到成國手 小將蔡宗紘帶回2金
從小跟著父親進入保齡球館，目前就讀大安高工二年級的蔡宗紘，從沒想過能成為國手還帶回金牌，在2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會奪下2金的他分享說，在德國柏林的首次特奧旅程，會是永難忘懷的回憶。
皮膚黝黑的蔡宗紘，慣用手是右手，但因右手指天生多出一根，從小打保齡球就是左手。小時候就接觸保齡球，高一起他每星期二固定和爸爸去練球，兩年下來成績持續進步，6月出發德國前已經可以有單局超過200分成績，甚至開始贏過父親。
對蔡宗紘來說，保齡球不只是加深親子關係的媒介，也是他快樂來源，甚至讓他首度出國，並在特奧帶回混雙和個人賽2金，他說：「要感謝夥伴李梓妤，沒有她，不可能拿金牌。」
中華特奧代表團的保齡球隊教練張琬慈提到，特奧會精神是「勇敢嘗試、爭取勝利」，代表團不只重視成績，還希望讓更多身心障礙選手有機會參與，但礙於能帶出國的選手有限，保齡球男子選手是從14組中的第一名中抽選1位當代表，蔡宗紘就是唯一雀屏中選的幸運兒。
中華保齡球隊共1男1女參與今年特奧，共帶回2金1銀，首度出國的蔡宗紘還對德國豬腳留下深刻印象，就讀餐飲科的他笑說，「正統」的德國豬腳非常好吃，期盼未來有機會帶雙親再訪德國，一起大啖美食。
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