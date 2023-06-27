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圖輯／夏季特奧代表團凱旋歸國 陳建仁親自感謝

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）教育部長潘文忠（左二）以及中華台北代表團長李錫津（右一）等人一同向選手們舉杯致意。記者曾原信／攝影
行政院長陳建仁（中）教育部長潘文忠（左二）以及中華台北代表團長李錫津（右一）等人一同向選手們舉杯致意。記者曾原信／攝影

2023夏季世界特殊奧林匹克運動會於25日於德國柏林落幕，我國共67名選手參賽，11種運動項目中拿到16金13銀10銅佳績。行政院院長陳建仁中午出席慶功宴，親自感謝選手及教練團以及隊職員的付出。

陳建仁表示，過去受疫情干擾下，選手們仍努力備戰，最終獲得了39面獎牌的佳績，實屬不易，陳建仁也表示，期待由特奧選手的好表現，號召更多身心障礙者加入運動行列，政府也將積極輔導地方政府推動身心障礙者運動更多元的選擇。

行政院長陳建仁表示，感謝選手在夏季世界特殊奧林匹克運動會上的努力，也爭取到非常好的成績。記者曾原信／攝影
行政院長陳建仁表示，感謝選手在夏季世界特殊奧林匹克運動會上的努力，也爭取到非常好的成績。記者曾原信／攝影
行政院長陳建仁（左）親自頒獎給予教練張琬慈（右），感謝帶團參賽的辛苦及努力。記者曾原信／攝影
行政院長陳建仁（左）親自頒獎給予教練張琬慈（右），感謝帶團參賽的辛苦及努力。記者曾原信／攝影

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