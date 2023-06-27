圖輯／夏季特奧代表團凱旋歸國 陳建仁親自感謝
2023夏季世界特殊奧林匹克運動會於25日於德國柏林落幕，我國共67名選手參賽，11種運動項目中拿到16金13銀10銅佳績。行政院院長陳建仁中午出席慶功宴，親自感謝選手及教練團以及隊職員的付出。
陳建仁表示，過去受疫情干擾下，選手們仍努力備戰，最終獲得了39面獎牌的佳績，實屬不易，陳建仁也表示，期待由特奧選手的好表現，號召更多身心障礙者加入運動行列，政府也將積極輔導地方政府推動身心障礙者運動更多元的選擇。
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