特奧／中華代表團奪39面獎牌 行政院長陳建仁：讓世界看見台灣

2023年夏季世界特殊奧運會25日在德國柏林閉幕，中華代表團榮獲16金13銀10銅，今天凌晨返抵國門，中午慶功宴就將好成績和行政院院長陳建仁、教育部部長潘文忠及體育署署長鄭世忠分享。

世界特奧會每2年舉行一次，夏季和冬季運動會交替舉行，是針對智能障礙參與者的國際體育活動。中華台北特奧代表隊今年共有67名選手，參加田徑、羽球、自行車、桌球、網球、競速滑輪、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球和七人制足球等11種運動。

行政院院長陳建仁今天特別歡迎代表團凱旋歸國，「你們的成績讓大家都很興奮，也以你們為榮，更感謝你們讓全世界看得到台灣選手傑出的表現。」

陳建仁也提到，特奧精神是「勇敢嘗試、爭取勝利，是很特別的運動會，「很多賽會因為疫情延期，但我們選手仍按照時程參加選拔和培訓，把握機會代表國家拚戰，努力不懈精神讓人感動。」他同時感謝教練團、後勤團隊的指導和照顧，一同打造出今年好成績。