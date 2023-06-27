全中運女拳擊摘銅 新二代「甜心」入圍總統教育獎
台中市大德國中新二代李甜心，參加全國中等學校運動會女子拳擊摘下銅牌，甜心母親是越南人，單親拉拔她與弟弟；甜心自幼懂事，認真讀書，運動表現優異，今年更遴選入圍總統教育獎，移民署台中市第二服務站主任周佑仁特別致贈獎學金，希望甜心學業或運動都能再創佳績。
周佑仁說，李甜心身處逆境卻積極進取，成績優秀，比賽更屢創佳績，遴選入圍本(2023)年總統教育獎，他與中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋與執行長張明橦致贈獎學金，鼓勵甜心。
就讀國中的李甜心，4月獲得全國中等學校運動會女子拳擊第四量級銅牌，出生於嘉義布袋，家中排行老大，由於家庭因素搬至台中，目前與母親及弟弟共同生活。
越南籍母親在清潔公司工作，靠著每個月微薄的收入，撫養兩個孩子及支應家庭開銷。李媽媽說，甜心從小就特別成熟懂事，知道家裡辛苦會幫忙照顧弟弟、整理家務，是她的好幫手。
「甜心開朗又進取，是允文允武的好學生！」老師這樣形容，甜心積極投入班級事務，擔任輔導、學藝股長及午餐小秘書，且成績優異、參加國語文競賽、音樂比賽等都有亮眼成績，110 年獲選為模範生。
李甜心熱愛運動，更參加拳擊社團。教練陳維新驕傲地表示，甜心對於移地訓練、與男同學對打、對練，都毫無畏懼，在持續地努力下，更在本年獲得全中運女子拳擊第四量級銅牌的佳績，「她的積極與好表現，備受師生肯定」。
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