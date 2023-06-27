自行車／我們的年度期末考「崇越武嶺盃」

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不管賽前多麼的緊張、害怕，在聽到「比賽開始」，這些感覺只會拋到腦後，心中唯一目標就是騎上「武嶺」，看看自己在這一年來成長與進步有多少….(雖然也蠻混的)

星期六一早天還未亮，快速吃完早餐準備前往會場🚴(👇之前96塔塔加遇到，約好武嶺比賽也要「東京熱」相見，雖然只有一面之緣，但大家都說到做到💪可惜沒有團照😆很豪邁的漂亮女生)

時間一到5點準備開始，從地理中心碑出發，到人止關大概16公里，前面屬於平路&丘陵，因為怕衝太快會爆掉，所以這一段我都會比較小心，前面有差不多的可以跟就跟….一開始天氣涼涼的，騎起來還可以，接著來到見晴7-11稍停補給吃🍌香蕉，趁機讓腳休息一下也好😂因為接下來的坡就是無止境的爬呀爬呀爬…..

(👆最高7-11補一下，還是忍不住拍📷明明時間有點趕，但還是不自覺🤳)。接著翠峰-鳶峰-昆陽，雖然累到不行，但偶爾抬起頭，看看旁邊的景，還是很療癒

這也是為什麼每年都想來的原因…也感謝沿路攝影師捕捉畫面，讓我們賽後可以好好的回味❤️

路上也會遇到朋友互相加油💪雖然是比賽，但感覺也像同樂會😆謝謝認識&不認識的鼓勵

騎著騎著來到昆陽，聽到佳龍對著我喊加油💪

聽到他「分組第五」的好消息，超感動的🥹，可惜他有高山症，昆陽幫我拍完他就趕快下滑埔里。雖然剛剛還在感動，但接下來要面對「天堂路」，最後2公里真的是很漫長，過程中很想停車休息喘一下，可是看看周圍的人都還在努力，我想「我一定也可以」…….終於！聽到熟悉夥伴的聲音，我那時候真的不自覺流淚了⋯⋯我終於騎完了🥳。(👇那時候我們幾個女生都騎在附近，差不多時間進終點，說真的要謝謝她們，讓我不想輕易放掉😆hold住）

當然也要來牌樓拍照留念，難得天氣這麼好

到處拍

也感謝川哥、老賴、至恩….(接駁&暖心的泡麵&早餐)，因為你們讓我們有滿滿的安全感😆

等全部到齊準備下山賽後當然要好好補一下👇炎術

👇李仔哥爌肉飯

👆星巴克(心怡&怡婷招待)

這次恭喜「NKR騎跑團」&「爽YY車隊」&「東京熱☺️」都完成「武嶺」挑戰👍雖然武嶺每次騎都覺得硬，過程ooxx 的痛苦😖但騎完總是滿滿回憶…就算是當下的不舒服，現在回想好像也變得很好笑😂也非常感謝辦活動的單位❤️你們真的辛苦了⋯⋯也恭喜佳龍(怎麼這麼厲害❤️)

P.S.而我賽程中沒牽車，但也被拍了一張賽後「牽車照」

😨大人呀！冤枉喔⋯⋯😂

自行車

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