快訊

提分手慘遭勒暈軟禁！女滿身傷逃生 恐怖情人父大義滅親

侯友宜民調落居老三 藍營籲「他」親出馬任競總主委

溫網／寶島內鬥大戰3盤 吳東霖拍下曾俊欣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳東霖。 圖／海碩整合行銷提供(資料照)
吳東霖。 圖／海碩整合行銷提供(資料照)

年度草地大滿貫溫布頓今天展開會外賽程，我國兩名男單好手吳東霖和「夜市球王」曾俊欣馬上上演「寶島內戰」，自家人對決大戰3盤，吳東霖才以6：3、3：6、6：1力退曾俊欣，晉級會外賽第二輪。

目前世界排名195的「一哥」許育修，今天也迎接會外首輪賽事，面對荷蘭世界排名176的德容（Jesper De Jong），許育修兩盤都有逼出「破發點」但沒能把握，以3：6、2：6止步。

吳東霖和曾俊欣前一度職業賽對決已要回溯到台塑盃，當時由吳東霖勝出，兩年前全運會金牌戰對決同樣是吳東霖出線。今天碰頭，吳東霖首盤第4局率先破發，以6：3先下一城；第二盤曾俊欣把握住唯一破發機會，以6：3扳平盤數，但決勝盤曾俊欣發球局兩度失手，仍讓吳東霖以6：1帶走勝利。

這是吳東霖生涯第一場溫布頓勝利，下戰將遭遇義大利帕薩羅（Francesco Passaro）和美國庫德拉（Denis Kudla）的對戰勝方。

剛在法網摘下生涯第5座大滿貫女雙獎盃的謝淑薇，溫布頓也要挑戰單打，從會外賽打起的她首輪將遭遇美國女將薇克里（Sacha Vickery）。

吳東霖 曾俊欣 溫布頓

延伸閱讀

溫網／新球王「小蠻牛」各數據認證 約克維奇是奪冠最大熱門

網球／女王草地賽登頂 西班牙「小蠻牛」擠下約克維奇重返球王

網球／溫網男單會外賽開打 曾俊欣、吳東霖上演「台灣內戰 」

網球／連拿2冠女王賽卻一輪遊 墨瑞不減信心：溫布頓沒問題

相關新聞

網球／女王草地賽登頂 西班牙「小蠻牛」擠下約克維奇重返球王

剛在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，讓西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天重返「世界...

溫網／寶島內鬥大戰3盤 吳東霖拍下曾俊欣

年度草地大滿貫溫布頓今天展開會外賽程，我國兩名男單好手吳東霖和「夜市球王」曾俊欣馬上上演「寶島內戰」，自家人對決大戰3盤...

羽球／台北公開賽落幕 Hami Video收視創新高

台灣羽球天后戴資穎25日在台北羽球公開賽女單決賽獲勝、完成2連霸，獨家全賽程轉播的中華電信MOD、Hami Video今...

足球／豐米全國少年盃學校組、女子組開踢 機票好禮大放送

「為選手加油拿機票！」豐米全國少年盃足球錦標賽今（26）天開始全新賽事。73支來自全國各地的學校組隊伍於今天上午開賽，女子組22支球隊也將在明（27）日登場。為提升國人對足球運動的關注，承辦單位相信育

溫網／新球王「小蠻牛」各數據認證 約克維奇是奪冠最大熱門

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）剛在倫敦女王草地賽摘下個人第一座草地賽冠軍，今天世界排名重返第...

戲水季節來臨 桃市辦水域自救觀摩與宣導

因應戲水季節的來臨，桃園市全民運動發展協會在桃園市政府體育局指導下，今天在桃園夜鷺生態埤塘和桃園市政府消防局第一救災救護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦