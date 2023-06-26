溫網／寶島內鬥大戰3盤 吳東霖拍下曾俊欣

年度草地大滿貫溫布頓今天展開會外賽程，我國兩名男單好手吳東霖和「夜市球王」曾俊欣馬上上演「寶島內戰」，自家人對決大戰3盤，吳東霖才以6：3、3：6、6：1力退曾俊欣，晉級會外賽第二輪。

目前世界排名195的「一哥」許育修，今天也迎接會外首輪賽事，面對荷蘭世界排名176的德容（Jesper De Jong），許育修兩盤都有逼出「破發點」但沒能把握，以3：6、2：6止步。

吳東霖和曾俊欣前一度職業賽對決已要回溯到台塑盃，當時由吳東霖勝出，兩年前全運會金牌戰對決同樣是吳東霖出線。今天碰頭，吳東霖首盤第4局率先破發，以6：3先下一城；第二盤曾俊欣把握住唯一破發機會，以6：3扳平盤數，但決勝盤曾俊欣發球局兩度失手，仍讓吳東霖以6：1帶走勝利。

這是吳東霖生涯第一場溫布頓勝利，下戰將遭遇義大利帕薩羅（Francesco Passaro）和美國庫德拉（Denis Kudla）的對戰勝方。

剛在法網摘下生涯第5座大滿貫女雙獎盃的謝淑薇，溫布頓也要挑戰單打，從會外賽打起的她首輪將遭遇美國女將薇克里（Sacha Vickery）。