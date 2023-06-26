羽球／台北公開賽落幕 Hami Video收視創新高

台灣羽球天后戴資穎25日在台北羽球公開賽女單決賽獲勝、完成2連霸，獨家全賽程轉播的中華電信MOD、Hami Video今天公布收視統計，其中串流影音服務Hami Video瀏覽量為同時期最高收視賽事，超越MLB大聯盟賽事。

中華電信發布新聞稿指出，首次提供羽球賽事多視角轉播創新服務，以左/右追星視角緊追喜愛選手的動態，不再受限傳統轉播形式；多視角服務上線期間，約36%的流量來自左右追星視角及裁判視角等特殊觀賽服務。

中華電信為唯一參與台北羽球公開賽的電信業者，中華電信董事長郭水義特別出席為台灣選手加油，並與副總統賴清德等人一起頒發女單決賽獎項。

適逢Hami Video運動館上架MOD滿週年，中華電信表示，即日起至7月19日經MOD首頁進入Hami Video運動館，可享全館運動賽事免費收視；指定方案搭配體育署發行的青春動滋券也可享折扣。