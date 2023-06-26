足球／豐米全國少年盃學校組、女子組開踢 機票好禮大放送

「為選手加油拿機票！」豐米全國少年盃足球錦標賽今（26）天開始全新賽事。73支來自全國各地的學校組隊伍於今天上午開賽，女子組22支球隊也將在明（27）日登場。為提升國人對足球運動的關注，承辦單位相信育樂特地邀請長榮航空贊助亞洲航線不限航點機票，持續關注官方賽事訊息就有機會把超級好康帶回家。另外，女子足球國家隊選手王湘惠、陳英惠、何家瑄，將在明天下午3點與民眾相見歡，邀請國人關注足球賽事，為選手打氣。

學校組賽事在今天上午熱血開踢，由四年級組率先開球，各隊伍在學校教練帶領下井井有條地熱身、上場奔馳，要在積分賽中爭取晉級機會。桃園市西門國小足球隊表示，今天上午結束賽事後，還要趕回學校上課，並且準備明天的比賽，力求兼顧課業與球技，更要挑戰冠軍獎盃。

為鼓勵小選手，台灣足球女將王湘惠、陳英惠、何家瑄明天下午三點，將在新竹縣體育場二樓 ENTES 攤位與大家相見歡，分享足球心得、練球心法。歡迎喜愛足球的民眾一起來同樂，活動當天午2點45分起開放索取見面互動號碼牌。

長榮航空更提供兩張亞洲不限航點機票要送給為選手們加油打氣的觀眾。只要到簡單三步驟即可獲得機票抽獎資格。步驟一，賽事期間親臨現場觀賽，為足球小將搖旗吶喊，步驟二：拍下現場比賽畫面，步驟三：上傳至相信育樂https://www.facebook.com/beU.SportsEntertainment官方臉書粉專。

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2023豐米全國少年盃足球錦標賽校園組賽事今日開踢，小將全力以赴。 主辦單位提供