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溫網／新球王「小蠻牛」各數據認證 約克維奇是奪冠最大熱門

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 新華社
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 新華社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）剛在倫敦女王草地賽摘下個人第一座草地賽冠軍，今天世界排名重返第一位，下周開戰的溫布頓預計也將以頭號種子身分出賽，但他仍強調，剛讓出球王寶座的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）才是冠軍最大熱門。

「我看了統計數據，約克維奇在溫布頓的勝場，比世界前20的球員都還高，我能說什麼？」阿爾卡拉斯還補充說，他還有注意到，小約從2013年輸給「英國希望」墨瑞（Andy Murray）之後，這10年來在中央球場未嘗敗績，「這很瘋狂，但我希望有觀眾當後盾，有機會改變這項數據。」

阿爾卡拉斯的資訊沒有問題，小約在溫布頓已打下86場會內勝利，其餘世界排名前20的選手合計也只有85勝，儘管小約已經「高齡」37歲，仍有很高機會挑戰個人第8座溫布頓金盃。

雖稱小約是奪冠頭號熱門，女王草地賽奪冠的阿爾卡拉斯仍為自己打氣，「像這樣的時刻，舉起金盃，對你幫助很多。回首看法網，結束的方式對我來說有些失望，我到這沒有絲毫信心，能看到自己打出高水準表現，對我是很特別的一件事。」

今年溫布頓將於7月3日展開會內賽程，會外賽今天就先登場，我國好手許育修、吳東霖和「夜市球王」曾俊欣都將上陣，吳東霖和曾俊欣更在會外首輪就正面碰頭。

溫布頓 阿爾卡拉斯 吳東霖

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