龍舟／台北國際錦標賽 真理大學三喜臨門

｢2023台北國際龍舟錦標賽」端午連假期間在台北市基隆河大佳河濱公園大直橋下圓滿落幕，真理大學龍舟代表隊繼續蟬聯公開女子組小型龍舟與公開男子組小型龍舟的冠軍寶座，教練范良誌也拿下本屆龍舟之星人氣王第一名，三喜臨門讓真大團隊非常興奮，更希望讓這份榮耀延續下去。

為期3天的｢2023台北國際龍舟錦標賽」適逢端午連假，場邊加油的民眾絡繹不絕，真理大學與台北霞海共組的隊伍在公開女子組小型龍舟以3分43秒獲得冠軍，真理大學公開男子組小型龍舟也以3分09秒再次奪冠。

真理大學小龍男子組今年首度參與新北市議長盃龍舟賽，選手們主要由該校大一與大二的同學組成，除了平日的訓練外，龍舟隊的學長姊的經驗傳承也是關鍵，雖因比賽經驗不足，初試啼聲獲得第5名，教練范良誌仍看好隊伍的未來性，他說：「我對我們的龍舟隊非常有信心，這支隊伍雖然剛成立，但第一天預賽就能划出全場最快的秒數，可見前途無量。」

真理大學龍舟隊成立於2019年，2020年參加高雄城市盃全國龍舟錦標賽即奪下5面金牌，成為當屆比賽最大贏家，亮眼成績獲得企業與校友贊助，企業端目前由北海鱈魚香絲、台灣比菲多食品股份有限公司、Ziv專業型運動太陽眼鏡與大耀開發建設股份有限公司熱情支持，校友會也給予實質金費贊助，校長陳奇銘特別感謝慷慨解囊的企業與校友們對該龍舟隊的幫助，讓選手們可以專注練習，更感謝選手們頂著豔陽為校爭光的努力。