羽球／最強素人決戰！大專校院羽球排名賽登場

專屬於一般組大學生的2023全國大專校院羽球排名積分賽，7月起將分北、中、南三地開打，各站總積分12強的選手進入年終總決賽，在10月21到22日的決賽爭取大專羽球選手的最高榮耀。

邁入第3屆的全國大專校院羽球排名積分賽，12日已開放報名，第一站南區7月1和2日在中山大學舉行，第二站中區7月22到23日在中興大學展開，第三站北區賽事9月2和3日在長庚科技大學登場，3站各組的總積分12強將會師10月中興大學舉辦的年終總決賽。

今年賽事獲得中租控股及中租基金會字贊助，各區前8名和年終總決賽前3名都可獲得獎助學金，台灣美津濃更是連續3年贊助賽事，今年投入台幣250萬元的等值商品，表達對一般組選手的重視。

中租羽球隊的甲組好手許玟琪、葉宏蔚、李佳馨和鄧淳薰，今天都出席記者會為一般組選手打氣，有「中租學霸」稱號的許玟琪透露，就讀交通大學期間，校隊訓練都是和一般生一起練習，彼此技術雖有落差，但可以互相學習，目前碩三休學中的她舉例說：「他們會教我寫功課，我教他們打球。」

自己有「學霸」封號，許玟琪笑說，當時的隊友才是各種臥虎藏龍，「能參與課餘活動都很厲害，校隊練習時間滿長，一般生也要花很多時間。」