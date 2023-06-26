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羽球／最強素人決戰！大專校院羽球排名賽登場
專屬於一般組大學生的2023全國大專校院羽球排名積分賽，7月起將分北、中、南三地開打，各站總積分12強的選手進入年終總決賽，在10月21到22日的決賽爭取大專羽球選手的最高榮耀。
邁入第3屆的全國大專校院羽球排名積分賽，12日已開放報名，第一站南區7月1和2日在中山大學舉行，第二站中區7月22到23日在中興大學展開，第三站北區賽事9月2和3日在長庚科技大學登場，3站各組的總積分12強將會師10月中興大學舉辦的年終總決賽。
今年賽事獲得中租控股及中租基金會字贊助，各區前8名和年終總決賽前3名都可獲得獎助學金，台灣美津濃更是連續3年贊助賽事，今年投入台幣250萬元的等值商品，表達對一般組選手的重視。
中租羽球隊的甲組好手許玟琪、葉宏蔚、李佳馨和鄧淳薰，今天都出席記者會為一般組選手打氣，有「中租學霸」稱號的許玟琪透露，就讀交通大學期間，校隊訓練都是和一般生一起練習，彼此技術雖有落差，但可以互相學習，目前碩三休學中的她舉例說：「他們會教我寫功課，我教他們打球。」
自己有「學霸」封號，許玟琪笑說，當時的隊友才是各種臥虎藏龍，「能參與課餘活動都很厲害，校隊練習時間滿長，一般生也要花很多時間。」
全國大專校院羽球排名積分賽分成5個項目，中租雙打好手葉宏蔚今天也分享說，和混雙搭檔李佳馨幾乎每場比賽都會有意見不合的時候，他給一般組選手的忠告是「不要比賽一結束就討論」，先和教練討論、等情緒平靜後再和搭檔交流，是他多年投入雙打得到的策略。
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