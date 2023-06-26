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路跑／宜蘭杏輝馬拉松 林昀儒號召跑友參賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2023杏輝宜蘭馬拉松今天下午開放報名。記者曾思儒／攝影
2023杏輝宜蘭馬拉松今天下午開放報名。記者曾思儒／攝影

2023杏輝宜蘭馬拉松將於11月25日開跑，今天宜蘭縣長林姿妙和杏輝醫療集團總經理白友烺齊聚台北，為下午5點開始報名的賽事站台宣傳，白友烺更預告，賽事未來將走向國際化，用宜蘭美食、美景行銷台灣。

杏輝宜蘭馬拉松由宜蘭縣政府和杏輝醫藥集團共同舉辦，今年邁入第二屆，林姿妙表示，宜蘭好山好水，還出產桌球名將「小林同學」林昀儒，歡迎所有跑者一起來參賽。

杏輝醫療集團總經理白友烺，台灣民眾有三高問題，運動是很好的運動管道，杏輝很榮幸連續兩年舉辦馬拉松，集團和縣府也有默契，他預告說：「宜蘭杏輝馬拉松會走向國際化。」

剛打下WTT突尼斯挑戰賽混雙冠軍的林昀儒，連續兩年擔任杏輝宜蘭馬拉松的賽事大使，今天雖無法親自出席，仍錄製一段影片，呼籲跑友報名11月25日登場的賽事。

今年賽事分成4個組別，分別是5公里、11公里21公里半馬和42公里全馬組，且特別增設醫事人員組，感謝所有醫事人員新冠肺炎疫情期間的付出；賽事補給也結合當地農漁會，將鴨賞、卜肉等國宴小吃都端上桌，打造具有地方特色的路跑賽事。

林昀儒 桌球

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