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網球／女王草地賽登頂 西班牙「小蠻牛」擠下約克維奇重返球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨晚在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，重返「世界球王」寶座。 新華社
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨晚在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，重返「世界球王」寶座。 新華社

剛在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，讓西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天重返「世界球王」寶座、擠下法網登頂的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），對下周開打的溫布頓注入一劑強心針。

阿爾卡拉斯最擅長的賽場是紅土，去年唯一參加的草地賽就是溫布頓，最終止步第四輪，今年帶著草地冠軍盃迎接溫布頓，且是以「球王」身分，將以溫布頓頭號種子身分挑戰金盃，呈現和去年截然不同氣象。

「這對我意義重大，第一次參賽就可以贏下這場不可思議的賽事，感覺不可思議。」決賽以兩個6：4拍下澳洲德米納爾（Alex de Minaur）的阿爾卡拉斯提到，這周讓自己明白，是有能力在草地賽場打出高水準的內容，且在每個比賽都能嘗到金盃滋味，感覺十分特別。

這座冠軍是「小蠻牛」本季第5冠，追平俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），並列今年男網最多冠選手。

阿爾卡拉斯年僅20歲，女王草地賽金盃入袋後，他在所有場地都有奪冠紀錄，生涯冠軍數也累積到第11冠；這座草地金盃也是他上月過20歲生日後的第一座金盃。

德米納爾提到，阿爾卡拉斯在草地的每一場都表現更好，反手削球的隱蔽性也好，加上具有威力的正手拍和發球，都是最終戰奪勝的元素。

阿爾卡拉斯 溫布頓 Daniil Medvedev

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