快訊

突襲？北農改選農委會董事全缺席 董、總座今難產30日再開會

叛國英雄再見？瓦格納兵變收場後的俄國民心思變

Me too風吹進音樂界！國立大學「大佬」級教授被爆性騷 要男學生陪睡還拍裸照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023台北國際龍舟錦標賽圓滿閉幕！參賽隊伍卯足全力奪佳績

聯合新聞網／ 綜合報導
大型龍舟公開女子組。(圖/臺北市政府體育局提供)
大型龍舟公開女子組。(圖/臺北市政府體育局提供)

2023臺北國際龍舟錦標賽於6/24日圓滿閉幕，參賽隊伍全力以赴奮力開划，歷經激烈的淘汰賽，迎來最後一天的總冠軍爭奪戰！今年賽事總獎金達319萬，一向戰況激烈的大型龍舟男子組，由「宏國大道城隊」勇奪冠軍。參賽隊伍最多的大型龍舟混合組，由「健身工廠A」隊奪得組別冠軍，各組決賽成績詳見臺北市政府體育局官網。

2023臺北國際龍舟錦標賽210支隊伍同心戰出佳績 。(圖/臺北市政府體育局提供)
2023臺北國際龍舟錦標賽210支隊伍同心戰出佳績 。(圖/臺北市政府體育局提供)

臺北市政府體育局局長王泓翔於頒獎暨閉幕典禮致詞時表示，在開幕邀請賽下場划龍舟及競賽過程中深刻感受到超越速度、超越自我的精神。這次主題「仲夏台北，同舟一心」，希望透過活動讓大家凝聚團結，凝聚向心力，贏得健康，贏得好成績，更重要是堅持到最後一刻不放棄的精神。並代表蔣萬安市長鼓勵堅持到最後一刻取得好成績的所有選手們，期待明年再相會，慶祝端午再創佳績。

臺北市政府體育局表示，臺北市是一座親山近水的國際城市，體育局致力於推動水域活動發展，蓬勃水域活動產業發展，去年開始大直橋下迎風水域休憩碼頭也以OT形式合作開發經營，成為臺北市首座以公辦民營方式營運水域場所。未來將持續整合，增加水域活動多元性，鼓勵民眾於基隆河流域從事水域遊憩活動及水上運動，增加運動及觀光城市發展，打造臺北成為全民運動城市。

2023臺北國際龍舟錦標賽一連三天，現場「端午立蛋」、「限量粽子歡樂送」、「幸福蛋生COS創意大賽」、小朋友最愛的「奶油獅x卡布鷹見面會」等精彩舞台表演、賽事設計主題車輪餅、運動抽好禮等活動，吸引逾萬人民眾熱情參與，共度難忘又特別的端午佳節。 接下來將到暑假期間，除了水上體驗外，陸上各運動場館也有許多活動，期盼民眾多出外走走，一起健康運動，樂活生活。

北市 運動 體育 風水

相關新聞

網球／女王草地賽登頂 西班牙「小蠻牛」擠下約克維奇重返球王

剛在倫敦女王草地賽高捧生涯第一座草地賽事金盃，讓西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天重返「世界...

網球／溫網男單會外賽開打 曾俊欣、吳東霖上演「台灣內戰 」

2023年溫布頓網球錦標賽單打會外賽，將在台灣時間今晚於羅漢普頓開打，我國好手曾俊欣、吳東霖和許育修在首輪登場，其中曾俊欣與吳東霖提前上演「台灣內戰」。 溫網會外賽需要連闖3關，才能闖進會內賽。

2023台北國際龍舟錦標賽圓滿閉幕！參賽隊伍卯足全力奪佳績

2023臺北國際龍舟錦標賽於6/24日圓滿閉幕，參賽隊伍全力以赴奮力開划，歷經激烈的淘汰賽，迎來最後一天的總冠軍爭奪戰！今年賽事總獎金達319萬，一向戰況激烈的大型龍舟男子組，由「宏國大道城隊」勇奪冠

高球／台灣「晴天女孩」曾彩晴 Epson島嶼渡假村錦標賽奪冠

島嶼渡假村錦標賽的最後一輪比賽於昨日圓滿結束，同時也為2023年Epson巡迴賽冠軍名單增添了一位新面孔。「晴天女孩」曾彩晴在比賽結束前的最後階段發起衝刺，在僅參加她的第二場Epson巡迴賽比賽中，成

PGA／養傷4個月復出 俞俊安旅行者錦標賽49名完賽

因傷缺席PGA賽場4個月，我國旅美好手俞俊安在旅行者錦標賽（Travelers Championship）復出，首輪就有...

足球／安聯小世足落幕 TFA續擁雙金、U15龍興復仇成功

2023安聯小小世界盃四強決賽昨天在台師大校本部點燃最後戰火，TFC今年依舊是最大贏家，囊括U8、U10二項冠軍，在U8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦