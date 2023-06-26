2023台北國際龍舟錦標賽圓滿閉幕！參賽隊伍卯足全力奪佳績

2023臺北國際龍舟錦標賽於6/24日圓滿閉幕，參賽隊伍全力以赴奮力開划，歷經激烈的淘汰賽，迎來最後一天的總冠軍爭奪戰！今年賽事總獎金達319萬，一向戰況激烈的大型龍舟男子組，由「宏國大道城隊」勇奪冠軍。參賽隊伍最多的大型龍舟混合組，由「健身工廠A」隊奪得組別冠軍，各組決賽成績詳見臺北市政府體育局官網。

2023臺北國際龍舟錦標賽210支隊伍同心戰出佳績 。(圖/臺北市政府體育局提供)

臺北市政府體育局局長王泓翔於頒獎暨閉幕典禮致詞時表示，在開幕邀請賽下場划龍舟及競賽過程中深刻感受到超越速度、超越自我的精神。這次主題「仲夏台北，同舟一心」，希望透過活動讓大家凝聚團結，凝聚向心力，贏得健康，贏得好成績，更重要是堅持到最後一刻不放棄的精神。並代表蔣萬安市長鼓勵堅持到最後一刻取得好成績的所有選手們，期待明年再相會，慶祝端午再創佳績。

臺北市政府體育局表示，臺北市是一座親山近水的國際城市，體育局致力於推動水域活動發展，蓬勃水域活動產業發展，去年開始大直橋下迎風水域休憩碼頭也以OT形式合作開發經營，成為臺北市首座以公辦民營方式營運水域場所。未來將持續整合，增加水域活動多元性，鼓勵民眾於基隆河流域從事水域遊憩活動及水上運動，增加運動及觀光城市發展，打造臺北成為全民運動城市。

2023臺北國際龍舟錦標賽一連三天，現場「端午立蛋」、「限量粽子歡樂送」、「幸福蛋生COS創意大賽」、小朋友最愛的「奶油獅x卡布鷹見面會」等精彩舞台表演、賽事設計主題車輪餅、運動抽好禮等活動，吸引逾萬人民眾熱情參與，共度難忘又特別的端午佳節。 接下來將到暑假期間，除了水上體驗外，陸上各運動場館也有許多活動，期盼民眾多出外走走，一起健康運動，樂活生活。