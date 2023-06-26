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高球／台灣「晴天女孩」曾彩晴 Epson島嶼渡假村錦標賽奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣「晴天女孩」曾彩晴。 照片取自Epson Tour
台灣「晴天女孩」曾彩晴。 照片取自Epson Tour

島嶼渡假村錦標賽的最後一輪比賽於昨日圓滿結束，同時也為2023年Epson巡迴賽冠軍名單增添了一位新面孔。「晴天女孩」曾彩晴在比賽結束前的最後階段發起衝刺，在僅參加她的第二場Epson巡迴賽比賽中，成功贏得了職業生涯中的首座Epson巡迴賽冠軍。值得一提的是，曾彩晴本週以非Epson巡迴賽會員的身份參賽，展現出驚人的實力。隨著這一週比賽的結束，曾彩晴的積分排名將躍升至前20名。

最後一輪比賽充滿了高水準的表現，最終組的三位選手總共交出了21個birdies。然而，唯有曾彩晴成為這三位球手中唯一沒有吞下bogey的選手，這一點成為了決定性的因素。她以出色的表現打出完美的65桿（低於標準桿7桿），其中連續四個birdies成為亮點，助她在後九洞奪得領先優勢，帶回她在Epson巡迴賽上的第一座冠軍。

曾彩晴曾在職業生涯中曾贏得過一次職業比賽冠軍，即2022年的台灣SAMPO女子公開賽。儘管那不是在Epson巡迴賽上的勝利，但曾彩晴在那場比賽中獲得的寶貴經驗對她的表現卻有著關鍵的作用。曾彩晴補充道：“我在成為職業選手的第一場比賽贏得了冠軍。現在又能夠與參賽的優秀選手站在這裡，握著冠軍獎盃，對我來說意義非凡。”

曾彩晴今日的成績也展現出台灣女子職業高爾夫選手們在國際舞台上爭光的決心和實力，希望大家能夠共同邁向國際舞台發展，為台灣增添光彩。我們期待「晴天女孩」曾彩晴在未來的比賽中繼續展現出色的表現，為台灣女子職業高爾夫球運動帶來更多的成就與榮耀。

台灣「晴天女孩」曾彩晴。 照片取自Epson Tour
台灣「晴天女孩」曾彩晴。 照片取自Epson Tour

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