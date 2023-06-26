網球／溫網男單會外賽開打 曾俊欣、吳東霖上演「台灣內戰 」

2023年溫布頓網球錦標賽單打會外賽，將在台灣時間今晚於羅漢普頓開打，我國好手曾俊欣、吳東霖和許育修在首輪登場，其中曾俊欣與吳東霖提前上演「台灣內戰」。

溫網會外賽需要連闖3關，才能闖進會內賽。巧合的是，曾俊欣和吳東霖首輪就碰頭，將在台灣時間晚間7點半登場。曾俊欣去年在溫網會內賽首輪止步，吳東霖生涯雖從未打進大滿貫會內賽，不過他在2016年台塑盃、上屆全運會對決曾俊欣取得勝利。

許育修轉戰職業舞台後首度在草地大滿貫出賽，將迎戰荷蘭德容（Jesper de Jong），這是兩人生涯首度對決，比賽預計在晚間8點40分展開。

女單好手謝淑薇剛拿下法國公開賽女雙冠軍，如今也將參加溫網單打賽事，爭取生涯第13度闖進女單會內賽，預計在明晚出賽。