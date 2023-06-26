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台北羽賽／戴資穎奪第5冠 破賽事紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
台北羽球公開賽，戴資穎在女單封后。記者林伯東／攝影
台北羽球公開賽，戴資穎在女單封后。記者林伯東／攝影

滿場球迷歡呼聲中，我國「一姐」戴資穎在台北羽球公開賽締造新頁。她昨以21：14、21：17拍下美國華裔女將張蓓雯，完成衛冕同時迎接生涯第5座賽事金盃，賽史上最多冠選手；另外男單、男雙、混雙決賽台灣選手爭冠失利，地主留下一冠三亞成績。

上周剛過29歲生日的戴資穎，2009年就開始參加台北賽，12年首度奪冠，16年、18年和22年再登頂，今年以一局未失之姿完成連霸，5冠在手締造新猷，但她抱成平常心，「沒有特別感覺，但希望有更多選手來參加比賽。」

目前世界排名第4的小戴，主戰場是BWF超級1000分和750分系列賽，台北羽球公開賽屬於等級較低的超級300系列，冠軍積分7000分，還不如超級750系列4強可拿到的7700分。不過小戴決定「回家比賽」，就沒想積分、獎金，她強調說：「決定要打了，就好好完成。」昨天她只花31分鐘就完成連霸，且是從16年起參賽就奪冠，已完成跨屆4連霸、20連勝的另類紀錄。

小戴也是今年唯一為地主留下冠軍的選手，昨天5場決賽共有4組台將登場，但是率先登場的混雙組合邱相榤／林筱閔不敵陳堂傑／杜頤溈，男單好手蘇力揚的黑馬旅程最終戰敗給印尼瓦多約，壓軸的男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵先盛後衰，遭尋求衛冕的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文逆轉完成連霸。

馬來西亞 小戴 戴資穎 楊肉盧 鄭凱文

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